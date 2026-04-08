Cutremur, miercuri dimineaţă în România. Unde s-a produs şi ce magnitudine a avut

Cutremur în România. Foto: Hepta

Un cutremur cu magnitudinea de 4 grade pe scara Richter s-a produs, miercuri dimineaţă, în România, în zina seismică Vrancea - Buzău, notează Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

În ziua de 08 Aprilie 2026 la ora 05:28:01 (ora locală a României) s-a produs în zona seismică Vrancea - Buzău un cutremur mediu cu magnitudinea de 4 grade pe scara Richter, la adâncimea de 147.7km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 52km SE de Sfantu-Gheorghe, 56km E de Braşov, 62km S de Buzău, 68km S de Focşani, 73km N de Ploieşti, 99km NE de Târgovişte.

Cel mai important seism din acest an, cu magnitudinea 4,5, s-a produs în data de 26 februarie tot în judeţul Vrancea.

Cât de pregătită e România pentru un cutremur de magnitudinea celui din 1977

În 4 martie, s-au împlinit 49 de ani de la marele cutremur din 1977, care a avut 7,4 grade pe scara Richter, iar Bucureştiul este încă plin de clădiri cu risc seismic ridicat, care nu au fost reabilitate, în condiţiile în care, avertizează seismologii, un nou cutremur catastrofal ar putea lovi oricând România.

În Capitală, în 15 ani s-au consolidat doar 20 de clădiri cu grad de risc seismic I. Bucureştenii, peste 70% dintre ei, se tem, la rândul lor, că următorul mare cutremur s-ar putea produce în orice moment şi nu vor scăpa cu viaţă.