Drumul expres Piteşti - Craiova a fost blocat, joi dimineaţă, după un accident rutier. Poliţiştii au devit traficul pe DN 65

1 minut de citit Publicat la 08:38 11 Dec 2025 Modificat la 08:38 11 Dec 2025

Drumul expres Piteşti - Craiova a fost blocat, joi dimineaţă, după un accident rutier. Sursa foto: Facebook Sorin Grindeanu

Sensul spre Slatina al drumului expres DEx 12 a fost blocat, joi dimineaţă, în urma unui accident rutier produs în zona kilometrului 111, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş, conform Agerpres.

În eveniment a fost implicat un ansamblu rutier, care a rămas imobilizat pe carosabil după ce a intrat în coliziune cu glisiera.

"În urma evenimentului rutier nu au rezultat victime. Poliţişti Serviciului Rutier Argeş sunt la faţa locului pentru măsuri specifice, de clarificare a împrejurărilor producerii evenimentului rutier, sprijin pentru efectuarea demersurilor în vederea eliberării părţii carosabile şi dirijarea traficului rutier", au transmis reprezentanţii IPJ Argeş.

Până la degajarea părţii carosabile, traficul rutier pe sensul de deplasare dinspre Piteşti spre Slatina a fost deviat pe DN 65.

Drumul Expres Craiova - Piteşti s-a surpat după ploi

Altfel, Drumul Expres Craiova - Piteşti s-a surpat după valul de ploi din ultimele zile. CNAIR susţine că i-a transmis constructorului să rezolve această problemă. Pe ambele laterale ale unui pod, suprafeţe întinse de sol s-au desprins şi alunecă la vale.

Eroziunile vizibile pun sub semnul întrebării stabilitatea terasamentului. Imaginile de la faţa locului arată clar o situaţie destul de gravă, dar fenomenul nu este unul nou. Există urme ale unor intervenţii mai vechi, însă degradarea actuală este mult mai mare. În anumite zone, se observă urme ale intervenţii chiar anterioare.