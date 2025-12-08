Drumul Expres Craiova - Piteşti s-a surpat după ploi. Sunt alunecări de teren pe mai multe sectoare

Imagini cu Drumul Expres Craiova - Piteşti, care s-a surpat după valul de ploi. Sunt alunecări de teren pe mai multe sectoare. Sursa foto: Cristian Pistol/ Facebook

Drumul Expres Craiova - Piteşti s-a surpat după valul de ploi din ultimele zile. CNAIR susţine că i-a transmis constructorului să rezolve această problemă. Pe ambele laterale ale unui pod, suprafeţe întinse de sol s-au desprins şi alunecă la vale.

Eroziunile vizibile pun sub semnul întrebării stabilitatea terasamentului. Imaginile de la faţa locului arată clar o situaţie destul de gravă, dar fenomenul nu este unul nou. Există urme ale unor intervenţii mai vechi, însă degradarea actuală este mult mai mare. În anumite zone, se observă urme ale intervenţii chiar anterioare.

Dacă alunecările de teren vor continua, stabilitatea carosabilului ar putea fi din nou afectată. Potrivit reprezentanților constructorilor şi echipelor de drumari, nu există însă un risc direct pentru carosabil.

Dacă ar fi existat un pericol imediat pentru şoferi, ciculaţia ar fi fost imediat oprită. Calea de rulare n-a fost afectată. Intervențiile sunt în desfășurare pentru a opri extinderea alunecărilor de teren, amplificate în urma ploilor abundente.

DEx12, primul drum expres construit în România

DEx12 (supranumit şi "Autostrada Ford") a fost primul drum expres construit în România, având traseul Piteşti-Slatina-Craiova şi o lungime de 121,18 kilometri.

Lucrările au început la final de 2021, termenul de finalizare fiind toamna lui 2024. Şoseaua a fost împărţită în patru tronsoane:

Craiova-Robaneşti, de 17,7 km, inaugurat în noiembrie 2024

Robaneşti-Slatina, de 39,8 kilometri, inaugurat complet între aprilie 2022 şi iulie 2022, care conţinea şi punctul critic Balş

Slatina - Coloneşti, de 31,7 km, inaugurat în decembrie 2023

Coloneşti Piteşti (A1), de 31,8 km