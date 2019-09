Fostul iubit al Luizei Melencu declarații emoționante: ”Amândoi am luat decizia să ne despărțim, în seara respectivă. Nu-mi vine să cred ce se întâmplă”

Fostul iubit al Luizei Melencu este în stare de șoc de când a aflat de dispariția iubitei sale. Alexandru și Luiza Melencu s-au despărțit cu doar o seară înainte de dispariția fetei.

”Eu am vorbit doar seara cu ea. A doua zi dimineața a dispărut, a fost răpită. Nu părea în niciun fel. Ne-am cam certat puțin și am luat amândoi o decizie să ne despărțim, în seara respectivă. Nu-mi venea să cred așa ceva. Nu-mi vine să cred ce se întâmplă. Cred că este în viață. Da, eu nu cred că este moartă. Cred că este victima lui Gheorghe Dincă. Am înțeles că și fata lui este implicată în prostituție”, a spus Alexandru Duță la Digi24.