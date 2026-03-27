Liderul PSD Hunedoara cere demisia Dianei Buzoianu după oprirea lucrărilor la barajul Mihăileni

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Hunedoara, Laurenţiu Nistor (PSD), a solicitat demisia ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, apreciind că aceasta nu ar fi luat toate măsurile necesare pentru ca să continue lucrările la amenajarea hidrotehnică de la Mihăileni, pe râul Crişul Alb, potrivit Agerpres.

Proiectul de investiţie, finalizat în proporţie de 90%, a rămas fără autorizaţia de construire în urma unei hotărâri definitive a Curţii de Apel Cluj, luată pe 16 februarie, într-un proces formulat de o asociaţie de mediu.

"Ieri (joi, n.red.) am fost în zonă şi peste 300 de oameni mi-au cerut să rezolvăm problema barajului, fiindcă toţi oamenii din zonă au rămas acum, în luna martie, fără apă în fântâni, chiar dacă am avut atâta zăpadă în această iarnă. Fundul barajului s-a adâncit foarte mult, pânza freatică a scăzut şi acum oamenii nu au apă în fântâni. Când peste 300 de oameni îţi solicită să rezolvi problema şi doamna ministru n-a luat măsuri pentru ca la Mihăileni să continue lucrarea, încă o dată îi cer demisia", a declarat, în cadrul şedinţei CJ, preşedintele Laurenţiu Nistor.

El a arătat că respectă şi nu comentează hotărârea instanţei, însă a apreciat că situaţia putea fi evitată printr-o mai multă implicare a Administraţiei Bazinale de Apă (ABA) Crişuri Oradea, de care aparţine Crişul Alb, şi a constructorului.

Preşedintele CJ Hunedoara a menţionat că acumularea hidrotehnică de la Mihăileni este importantă pentru prevenirea inundaţiilor pe cursul râului Crişul Alb, până la Gurahonţ (Arad), dar şi pentru asigurarea necesarului de apă în municipiul Brad şi în comunele din aval, cuprinse într-un proiect de extindere a reţelelor de apă potabilă. Investiţia beneficiază de finanţare europeană în valoare de 289 milioane euro.

În acest context, şeful CJ Hunedoara a făcut un apel către toţi consilierii judeţeni pentru ca aceştia să discute cu parlamentarii din partidele lor, iar investiţia de la Mihăileni să primească noi avize pentru continuarea lucrărilor.

Lucrările de construcţie de la Mihăileni sunt realizate în proporţie de 90%. Operaţiunile au început în anul 1987, iar în 2022 au fost finalizate barajul lacului de acumulare, evacuatorul de ape mari şi sediul exploatării.

Lacul de acumulare de la Mihăileni are ca obiectiv principal asigurarea cu apă a municipiului Brad şi a comunelor din aval, preluarea viiturilor de pe versanţi şi protejarea comunităţilor locale împotriva inundaţiilor.

Lacul poate reţine un volum de apă de peste 10,3 milioane de metri cubi şi are prevăzută o suprafaţă de 119 hectare. Înălţimea barajului lacului de acumulare este de 35 de metri, construcţia fiind realizată din balast, anrocamente şi beton.