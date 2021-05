O mamă cu doi copii, loviți în plin pe o trecere de pietoni din Târgoviște

Accidentul s-a produs pe un bulevard aglomerat din Târgoviște, în fața unui magazin. Femeia de 35 de ani își ținea de mână fiica de 5 ani şi împingea căruciorul în care stătea băieţelul ei, de numai zece luni, când au fost loviți pe trecere, deși traversau regulamentar, spune mama.

”Pur şi simplu a dat peste noi”.

Șoferul, de 57 de ani, susține însă că ar fi avut verde la semafor.

”Fără să vreau şi fără să ştiu că asta din spate îmi apare verde pe trecere, am văzut verde şi am trecut şi deja oamenii nu mi-am dat, asta e, s-a întâmplat, fără să vreau. Nu a fost vina mea. Am avut şi eu 40 - 50 km/h”, spune acesta.

Din fericire, copila nu a fost lovită în plin. Asta pentru că un alt pieton, victimă şi el în accident, a avut o reacție salvatoare.

”Eu am împins fetița. Eu am fost primul pe care m-a lovit şi fetița era în partea opusă a mea. M-a lovit. Pur şi simplu m-a aruncat. Pe capotă. Eu am fost primul, după care copilul. din cauza faptului că m-a aruncat pe mine, am împins copilul”, a povestit bărbatul.

Şoferul are acum dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, iar poliţiştii urmează să stabilească dacă cei patru pietoni traversau regulamentar sau nu

