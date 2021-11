Încă un medic reputat a pierdut lupta cu coronavirusul. ”A plecat dintre noi!”

Anunțul a fost făcut chiar de unitatea medicală unde își desfășura activitatea.

“Dr.Croitoru Liliana – medic primar medicină internă şi gastroenterologie, doctor în științe medicale, fost șef secție gastroenterologie la Spitalul Județean de Urgență ’’Sfântul loan cel Nou” Suceava.

Bazată pe o excelentă pregătire profesională şi-a dobândit prin examene şi concursuri toate titlurile, ajungând doctor în medicină, fiind recunoscută ca o personalitate de vază a gastroenterologiei.

A făcut parte din acea pleiadă de medici cu o ascensiune treptată, de la tânăr medic absolvent, până la medic primar cu dublă specialitate şi doctor în ştiinţe medicale.

Acest traseu a fost bazat pe prestații şi activități care au așezat-o pe o orbită de excepție a performanțelor profesionale. Fire deosebit de perseverentă, şi-a fixat cu ințelepciune obiectivele, fiind capabilă de disponibilitate la efort, a urmărit realizarea lor până la atingerea deplină a scopului propus.

A avut întotdeauna excelente relaţii, atât pe plan profesional, cât şi pe plan uman, bazate pe un comportament etic ireproșabil în relația cu pacienții, cu colegii, dar şi cu societatea.

Şi-a exercitat profesia şi după plecarea din spital, cu conștiința şi demnitate în cadrul Policlinicii Bethesda, până la ’’întâlnirea” cu acest virus nemilos.

A plecat dintre noi în duminica zilei de 14 noiembrie 2021.

Drum lin spre stele!

Întreaga comunitate medicală, prieteni, rude, pacienți sunt profund îndurerați de pierderea distinsei dnei doctor.

Sincere condoleanțe.

Dumnezeu să o odihnească în pace!”, a transmis Spitalul Județean Suceava, potrivit obiectivdesuceava.ro.

Era nevaccinată

Familia medicului s-a îmbolnăvit de COVID-19 la sfârșitul lunii octombrie. Soțul și fiul doctoriței, Constantin și Radu Croitoru, primul medic radiolog, al doilea, medic stomatolog, erau vaccinați anti-COVID. Însă ea nu era.

Radu Croitoru, fiul medicului, a făcut o formă ușoară a bolii. Însă părinții acestuia au avut nevoie de internare. Astfel încât au mers la Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou”, din Suceava, în data de 1 noiembrie, pentru a primi îngrijiri de specialitate.

Starea de sănătate i s-a degradat rapid

Doctorul Constantin Croitoru, fiind vaccinat, a trecut cu bine prin boală, în ciuda multiplelor comorbidități pe care le avea. Acesta a fost externat zilele trecute.

Starea de sănătate a medicului Liliana Croitoru s-a degradat rapid însă, astfel încât în data de 4 noiembrie a fost transferată pe secția ATI COVID. Trei zile mai târziu, femeia a fost intubată.

În ciuda tuturor eforturilor colegilor acesteia de a o salva, câteva zile mai târziu, Liliana Croitoru și-a pierdut viața. Avea 75 de ani și era încă în activitate.

”Era o profesionistă desăvârșita și avea un caracter deosebit”

Doctorul Ștefan Pușcașu, managerul centrului medical unde Liliana Croitoru activa, și-a exprimat profundul regret față de pierderea acesteia.

”Era o profesionistă desăvârșita și avea un caracter deosebit. Am avut mereu o foarte bună relație colegială, care a durat atâția ani. În această situație nu am putut s-o ajut. Regret foarte mult că am pierdut un coleg și un profesionist”.

Dr. Liliana Croitoru era născută în data de 5 februarie 1946. A absolvit Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa" din Iași, în anul 1971. Era medic primar medicină internă, medic primar gastroenterologie și doctor în științe medicale. A lucrat la Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava, de unde s-a pensionat în anul 2016, dar a colaborat cu unitatea medicală până în 2017. Încă din 2003 însă, colabora cu un centru medical unde a lucrat până în 29 octombrie 2021, scrie monitorulsv.ro.





