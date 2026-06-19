O nouă alunecare de teren la Cariera Pinoasa, la CE Oltenia, un milion de metri cubi de pământ a luat-o la vale spre utilajele miniere

1 minut de citit Publicat la 08:36 19 Iun 2026 Modificat la 08:36 19 Iun 2026

O nouă alunecare masivă de teren s-a produs la Cariera Pinoasa, din județul Gorj, aparținând Complexului Energetic Oltenia. Fenomenul a afectat un utilaj minier și o instalație. Nu au fost persoane rănite.

Potrivit conducerii Complexului Energetic Oltenia, incidentul a avut loc în cursul serii, în jurul orei 18.00, în aceeași zonă în care s-a mai produs un eveniment similar. Este vorba despre reactivarea unui fenomen de instabilitate a terenului, manifestat inițial în anul 2024, în sectorul Pinoasa.

Alunecarea de teren a antrenat aproximativ un milion de metri cubi de pământ, care s-au deplasat spre zona în care se aflau mai multe utilaje miniere afectate și de incidentul anterior. În urma evoluției fenomenului, materialul dislocat a ajuns în zona excavatorului 11 și a instalației de haldare aferente. Utilajul a fost deplasat și imobilizat în taluzul lateral, fiind scos din funcțiune.

Reprezentanții Complexului Energetic Oltenia au precizat că utilajele afectate nu desfășurau activități de producție și nu contribuiau la realizarea programului de exploatare, fiind retrase din fluxul tehnologic încă din anul 2024.

La momentul producerii alunecării de teren, în zona afectată nu se aflau angajați, personal operativ sau de deservire. Din acest motiv, nu au fost înregistrate victime, persoane rănite sau alte situații care să pună în pericol siguranța salariaților.

Conducerea Complexului Energetic Oltenia a dispus monitorizarea permanentă a zonei și efectuarea unor evaluări tehnice de specialitate. Acestea vor stabili evoluția fenomenului, impactul asupra amplasamentului și măsurile necesare pentru menținerea condițiilor de siguranță.