Bătrâna care a sunat la 112 să spună că moare de frig în casă povestește, cu ochii în lacrimi: "Nu știam unde să cer ajutor"

O bătrână de 83 de ani din Constanţa a sunat la 112 pentru că risca să moară de frig în casă. Iată ce povestește bunica rămasă fără căldură de mai mulți ani.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Femeia din Constanţa este văduvă, iar în urmă cu 10 ani, i-a murit și fiul. De atunci trăiește singură și se descurcă cum poate. Scumpirile din ultima vreme au dus-o în pragul disperării.

Locuința bătrânei nu este racordată la rețeaua de energie, așa că se încălzește cu un radiator pe care îl folosește rar, așa că în casă este aproape la fel de frig ca și afară.

"Căldură nu mai am de mulți ani, dar nu am avut nevoie pentru că am rezistat, de anul ăsta, nu mai pot să rezist", a spus bătrâna din Constanţa..

"M-am simțit disperată și nu știam unde să cer ajutor, aici nu am vecini, nu am pe nimeni. Am sunat la 112 să vină să mă ajute pentru că mor de frig în casă", a mai spus bătrâna

În urmă cu câteva zile, femeia a sunat la numărul unic de urgenţă 112 şi a anunţat că va muri singură în casă de frig şi de singurătate

Apelul ei a fost redirecţionat către Poliţia Locală Constanţa, iar cel care avea să ajungă la bătrână era chiar Gabriel Enache, un poliţist local cunoscut pentru numeroasele acte de caritate pe care le-a făcut în comunitatea din Constanţa.

Este greu de înțeles și acceptat...dar se întâmplă în zilele noastre și in țară noastră!

Această măită a sunat la 112 că moare de frig și singurătate in casă....nu mai are pe nimeni....i a murit băiatul, soțul, fratele și sora...singură pe lume la 83 de ani!

Sunt împreună cu colegii aproape in fiecare zi lângă acest SUFLET lăsat pe pământ de bunul Dumnezeu", a scris poliţistul local Gabriel Enache în postarea de pe Facebook.

Poliţistul a convins câţiva colegi şi astfel i-au cumpărat bătrânei o butelie, dar şi mâncare. Mai mult, poliţiştii locali au strâns suficienţi bani ca să îi plătească femeii facturile la curent pentru următoarele luni.