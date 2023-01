Comuna în care primarul se trezeşte la 4:00 dimineaţa să deszăpezească singur drumurile: "Nu e un lucru greu, mie îmi place"

Un primar din Satu Mare se trezește la patru dimineața pentru a deszăpezi drumurile din comună. Acesta spune că este o chestiune care face parte din administraţie.

Sursa foto: Facebook | Dinu Birtoc

Dinu Birtoc este primarul comunei Călineşti Oaş din judeţul Satu Mare, care deszăpezește singur drumurile din comună, cu utilajele administrației locale.

Astăzi, în prima zi din acest an în care a nins în comună, Dinu Birtoc s-a trezit la ora 4,00, a deszăpezit drumurile, iar la ora 8,00 s-a prezentat la Primărie unde a avut o recepție.

Edilul nu are angajat la primărie care să se ocupe de deszăpezire şi nici nu contractează o firmă specializată pentru a face economii la buget.

"Nu e un lucru greu, face parte din administraţie, mie îmi place. Am fost îmbrăcat în salopetă până la 7,30 când mi-am terminat de deszăpezit. Într-o jumătate de oră m-am îmbrăcat, mi-am băut cafeaua şi la 8,00 am fost la serviciu, că mi-am făcut o recepţie la un drum pe care l-am făcut în toamnă.

Citeşte şi: România înzăpezită | Mașini și utilaje de deszăpezire blocate de viscol pe drum. Autoritățile au intervenit cu excavatoarele și șenilata

Nu am şofer care să meargă pe el. Am angajați la primărie, dar legea nu ne permite ca să le dau spor de noapte. La ora când încep să mişte oamenii, drumurile trebuie să fie deja curate, atunci nu am de ales decât să merg eu", a spus Birtoc.

Primarul deţine permis de categoriile B,C, şi E, astfel că poate conduce fără probleme autospeciale pentru deszăpezire, potrivit presasm.ro.