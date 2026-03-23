Un nou atac cu drone al rușilor la granița României. Avioanele F-16 au fost ridicate. RO-Alert în Tulcea

Mesaj RO-ALERT pentru judeţul Tulcea, luni seara, după un nou atac cu drone al rușilor la granița României. Sursa colaj foto: Getty Images & Antena 3 CNN

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) a emis luni seara un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din judeţul Tulcea, avertizând populaţia asupra posibilităţii căderii de obiecte din spaţiul aerian. Anunţul vine în contextul în care Rusia a lansat un nou atac cu drone asupra Ucrainei în această seară, iar durata estimată de oficialii IGSU este de o oră şi jumătate. În urma bombardamentului rusesc de la graniţa României, MApN a ridicat două avioane F-16.

UPDATE 20:20 – Potrivit autorităţilor române, nu au fost raportate elemente de drone căzute pe teritoriul României după atacul cu drone al armatei Federaţiei Ruse din această seară asupra Ucrainei. Iar alerta aeriană a încetat la 20:08, ora noastră locală.

"În seara zilei de luni, 23 martie, forțele ruse au executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, fiind transmis, la ora 19:08, un mesaj RO-Alert.

Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române din Serviciul de luptă Poliție Aeriană au decolat din Baza 86 Aeriană. Alerta aeriană a încetat la 20:08. Nu au fost raportate elemente de drone căzute pe teritoriul național", au transmis autorităţile române.

Ştire iniţială: Locuitorii din judeţul Tulcea sunt sfătuiţi în mesajul RO-Alert să nu intre în panică şi să rămână în case, departe de pereţii exteriori şi de geamuri în cazul în care nu se pot adăposti în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă.

"Există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţii exteriori. Durata estimată: 90 de minute", au transmis cei de la IGSU.

Mesajul Ro-Alert pentru Tulcea din această seară vine la nici 24 de ore după ce localnicii din zona de nord a judeţului au primit pe telefoane încă unul. La fel ca în această seară, reprezentanţii din cadrul IGSU au avertizat populaţia asupra posibilităţii căderii de obiecte din spaţiul aerian.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Delta" al judeţului Tulcea au precizat ieri că alerta a fost emisă după ce Statul Major al Forţelor Aeriene (SMFA) a detectat un grup de ţinte în apropierea spaţiului aerian românesc.

Legat de mesajul RO-Alert din această seară, oficialii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Delta" au transmis că, până în ora 20:00, nu s-au înregistrat apeluri la numărul unic de urgenţă 112.

De la începutului acestui an, potrivit datelor furnizate Agerpres de Ministerul Apărării Naţionale, s-au înregistrat peste 15 atacuri ale Rusiei în proximitatea graniţei româno-ucrainene, iar în cel puţin zece dintre ele s-a impus ridicarea aeronavelor din Serviciul Poliţie Aeriană pentru monitorizare şi gestionare.