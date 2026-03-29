Loto 6/49 de duminică, 29 martie. Numerele extrase și premiile puse în joc

Duminică au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

Loteria Română a organizat, duminică, noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La extragerile anterioare, care au avut loc joi, 26 martie, au fost acordate 36.713 câștiguri în valoare totală de peste 2,64 milioane de lei.

Rezultatele la tragerile LOTO de duminică, 29 martie 2026:

Loto 6 din 49: 40, 17, 16, 26, 15, 32

Joker: 27, 23, 4, 45, 15 +13

Loto 5 din 40: 27, 1, 15, 28, 5, 34

Noroc: 7 4 6 4 3 0 3

Noroc Plus: 4 0 3 6 3 0

Super Noroc: 6 6 5 3 1 1

Premiile puse în joc de Loteria Română

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report in valoare de peste 10,40 milioane de lei (peste 2,04 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat în valoare de peste 5,35 milioane de lei (peste 1,05 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 60,80 milioane de lei (peste 11,93 milioane de euro), iar la categoria a II-a un report de peste 836.300 de lei (peste 164.100 de euro).

La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 121.700 de lei (peste 23.800 de euro).

La tragerea Loto 5/40 de joi s-a câştigat premiul de categoria I de 420.765 de lei, biletul norocos fiind jucat la o agenţie din Piteşti. De asemenea, la tragerea Noroc Plus s-a câştigat premiul de categoria I de 180.194,88 de lei, biletul fiind jucat la o agenţie din Comăneşti, judeţul Bacău.