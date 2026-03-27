S-au câştigat premiile de categoria I la Loto 5/40 şi Noroc Plus la tragerile de joi. Unde au fost jucate biletele norocoase

I.C.
<1 minut de citit Publicat la 11:59 27 Mar 2026 Modificat la 12:00 27 Mar 2026
Noi trageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc / sursă foto: Hepta

La tragerea Loto 5/40 de joi s-a câştigat premiul de categoria I de 420.765 de lei, biletul norocos fiind jucat la o agenţie din Piteşti, informează, vineri, Loteria Română.

De asemenea, la tragerea Noroc Plus s-a câştigat premiul de categoria I de 180.194,88 de lei, biletul fiind jucat la o agenţie din Comăneşti, judeţul Bacău.

Duminică, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi Loteria Română a acordat 36.713 câştiguri în valoare totală de peste 2,64 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report de peste 10,40 milioane de lei (peste 2,04 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 5,35 milioane de lei (peste 1,05 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report de peste 60,80 milioane de lei (peste 11,93 milioane de euro), iar la categoria a II-a un report de peste 836.300 de lei (peste 164.100 de euro).

La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 121.700 de lei (peste 23.800 de euro). 

