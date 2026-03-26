Loto 6/49 de joi, 26 martie 2026. Numerele extrase și premiile puse în joc

Au fost anunţate rezultatele loto la extragerile de azi, 26 martie 2026. Sursa foto: Agerpres

Noi extrageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc au avut loc joi, 26 martie 2026, iar primele rezultate au fost anunţate înainte de ora 19:00. La tragerile loto de duminică, 22 martie 2026, Loteria Română a acordat câștiguri în valoare totală de peste 2,85 milioane de lei.

Numerele câștigătoare de joi, 26 martie 2026:

Loto 6/49: 46, 18, 5, 15, 41, 28

Noroc: 8 9 5 1 0 6 6

Joker: 29, 3, 17, 33, 7 + 8

Noroc Plus: 4 7 1 4 9 1

Loto 5/40: 22, 13, 40, 19, 6, 2

Super Noroc: 6 6 5 8 7 4

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 9,78 milioane de lei (peste 1,92 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 5,26 milioane de lei (peste 1,03 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 60,21 milioane de lei (peste 11,81 milioane de euro), iar la categoria a II-a un report de peste 707.400 de lei (peste 138.800 de euro).

La Noroc Plus este în joc un report la categoria I în valoare de peste 141.000 de lei (peste 27.600 de euro). La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 346.300 de lei (peste 67.900 de euro).

La Super Noroc este în joc un report la categoria I în valoare de peste 111.400 de lei (peste 21.800 de euro).

La tragerea Loto 6/49 din data de 22 martie, la categoria a II-a, s-au înregistrat șase câștiguri a câte 55.810,61 lei fiecare. Trei dintre biletele norocoase au fost jucate la agenții loto din Timișoara și București, Sectorul 2, iar celelalte trei, online, pe bilete.loto.ro și AmParcat.ro.

La tragerea Noroc, la categoria a III-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 50.571,12 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Tulcea.