Loto 6/49 de duminică, 22 martie. Numerele extrase și premiile puse în joc

Duminică, 22 martie 2026, au avut loc noi trageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La tragerile loto de joi, 19 martie, Loteria Română a acordat 25.760 de câștiguri în valoare totală de peste două milioane de lei.

Numerele extrase de duminică

Loto 6/49: 43, 3, 30, 4, 7, 45

Noroc: 0 3 8 8 5 4 7

Joker: 39, 26, 37, 43, 35 + 15

Noroc Plus: 7 9 6 4 1 7

Loto 5/40: 26, 3, 28, 12, 29, 9

Super Noroc: 6 7 9 0 1 2

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 8,78 milioane de lei (peste 1,72 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 5,12 milioane de lei (1 milion de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 59,46 milioane de lei (peste 11,66 milioane de euro), iar la categoria a II-a este în joc un report de peste 545.000 de lei (peste 107.000 de euro).

La Noroc Plus este în joc, la categoria I, un report în valoare de peste 90.500 de lei (peste 17.700 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 246.000 de lei (peste 48.200 de euro), iar la categoria a II-a un report de peste 37.800 de lei.

La Super Noroc este în joc un report la categoria I în valoare de peste 104.600 de lei (peste 20.500 de euro).