Loto 6/49 de duminică, 5 iulie. Report de peste 7 milioane de euro la Loto 6/49, iar la Noroc este un premiu de peste 1 milion de euro

Duminică, 5 iulie 2026, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Sursa foto: Loteria Română

Duminică, 5 iulie, 2026, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Loteria Română a anunţat că există un report de 37,72 milioane de lei (7,02 milioane de euro) astăzi, la Loto 6/49, la categoria I, în timp ce la tragerea Noroc este în joc un report cumulat de 7,10 milioane de lei (1,35 milioane de euro), potrivit Agerpres.

Numerele câștigătoare vor fi extrase azi, începând cu ora 18:35, și vor fi publicate în timp real, imediat ce vor fi anunțate.

Numerele câștigătoare de duminică, 5 iulie

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

Duminică, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi Loteria Română a acordat peste 18.600 de câștiguri, cu o valoare totală ce a depășit 1,7 milioane de lei.

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report de 1,20 milioane de lei (230.900 de euro) și la categoria a II-a un report de 252.900 de lei (48.300 de euro). La Noroc Plus se înregistrează, la categoria I, un report de 372.500 de lei (71.100 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se consemnează un report de 217.000 de lei (41.400 de euro). La Super Noroc, reportul cumulat depășește 312.800 de lei (peste 59.700 de euro).

La tragerea Loto 5/40, la categoria a II-a, care a avut loc joi, s-a înregistrat un câștig în valoare de 75.056 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Bărbătești, județul Vâlcea.