Loto 6/49 de sâmbătă, 11 aprilie. Numerele extrase la tragerile speciale de Paște și premiile puse în joc

Oficialii Loteriei Române au majorat fondul de câştiguri cu 350.000 de lei. Sursa foto: Agerpres

Loteria Română a organizat, sâmbătă, 11 aprilie, tragerile speciale de Paște. Pentru cea de-a doua tragere, cea suplimentară, Loteria Română a adăugat 350.00 de lei la fondul de câştiguri al categoriei I la Loto 6/49, Joker și Loto 5/40.

Tragerile speciale Loto de Paște au avut loc loc sâmbătă, 11 aprilie, astfel că Loteria Română nu a organizat trageri loto joi și nu vor avea loc nici duminică. Ultimele extrageri au avut loc duminică, 5 aprilie.

Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40 au avut loc două trageri: o tragere principală și o tragere suplimentară.

Numerele extrase la Loto 6/49 de sâmbătă, 11 aprilie

Loto 6 din 49, tragerea principală: 44, 11, 19, 12, 45, 18;

Loto 6 din 49, tragerea suplimentară: 16, 6, 28, 46, 12, 17;

Joker, tragerea principală: 12, 41, 43, 10, 38, joker 6;

Joker, tragerea suplimentară: 17, 28, 13, 37, 39 joker 11;

Loto 5 din 40, tragerea principală: 18, 15, 28, 23, 8, 29;

Loto 5 din 40, tragerea suplimentară: 9, 29, 25, 11, 21, 22;

Noroc: 6642724;

Noroc Plus: 754821;

Super Noroc: 329609;

Premiile puse în joc la tragerile speciale de Paște

Pentru cea de-a doua tragere, cea suplimentară, Loteria Română a adăugat la fondul de câştiguri al categoriei I la Loto 6/49 suma de 200.000 de lei, la Joker 100.000 de lei, iar la Loto 5/40, suma de 50.000 de lei.

Reporturile înregistrate înaintea tragerilor sunt consistente, depăşind 12,32 milioane de euro la Joker, peste 2,53 milioane de euro la Loto 6/49 şi peste 1,05 milioane de euro cumulat la Noroc.

Astfel, reportul la Loto 6/49 este de peste 12,91 milioane de lei (peste 2,53 milioane de euro), la Noroc depăşeşte 5,40 milioane de lei (peste 1,05 milioane de euro), la Joker ajunge la peste 62,84 milioane de lei (peste 12,32 milioane de euro), iar la Noroc Plus, categoria I, este de peste 133.900 de lei (26.200 de euro).

De asemenea, la Loto 5/40, to la categoria I, se înregistrează un report de peste 237.300 de lei (46.500 de euro), iar la Super Noroc de peste 156.000 de lei (30.600 de euro).