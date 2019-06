Marcel Ciolacu, după Congresul PSD: „Cei care au fost fluierați de o sală întreagă, să îi lase și pe acești tineri să facă politică”

foto- Facebook/ Marcel Ciolacu

Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a transmis un mesaj de felicitări noii echipe de conducere a PSD.

„Felicitări noii echipe de conducere aleasă astăzi la congresul Partidului Social Democrat: Viorica Dăncilă, Orlando Teodorovici și Mihai Fifor! Astăzi am dovedit că am rămas împreună ca partid și am arătat că știm să trecem cu maturitate peste o perioadă foarte grea din PSD.

Congresul de azi a demonstrat că ne-am întors la normalitate: a fost o competiție deschisă, în care fiecare candidat a spus liber ce gândește fără să îi fie teamă de sancțiuni.

De aceea, în egală măsură, îi apreciez și pe colegii mei din Camera Deputaților care au ieșit pe locul doi: Daniel Suciu, Gabriel Petrea și Liviu Pleșoianu. Toți au luat un număr semnificativ de voturi, ceea ce înseamnă că sunt tineri de perspectivă care se bucură de încrederea acestui partid. Îi sfătuiesc să treacă peste acest moment și să se alăture echipei pe care împreună o construim.

PS: iar cei care au fost fluierați de o sală întreagă și vor să fie în față mereu cred că ar trebui să își facă o autoevaluare și să îi lase, de exemplu, și pe acești tineri să facă politică”, a scris Marcel Ciolacu pe pagina sa de Facebook.