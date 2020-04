În ciuda faptului că restricțiile luate pe perioada pandemiei de coronavirus au redus poluarea, acestea nu au stopat încălzirea globală. Temperaturile ridicate au bătut deja recordul încă din ianuarie din Antartica până în Groenlanda, informează The Guardian.

Administrația Națională Oceanică și Atmosferică din SUA estimează o șansă de 75% ca acest an să fie cel mai călduros an înregistrat vreodată pe Pământ. Trendul din acest an este foarte apropiat cu cel din 2016, cel mai călduros an înregistrat până în prezent.

Vremea anormală este din ce în ce mai des întâlnită, iar recordurile de căldură sunt atinse de la o lună la alta. În primele luni ale anului, încălzirea a fost proeminentă în Europa de Est și Asia, unde temperaturile a fost cu peste 3 grade față de normal.

Recent, Statele Unite s-au confruntat cu un val de căldură anormal iar în Los Angeles temperaturile au ajuns până la 34 de grade Celsius.