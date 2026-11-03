Motocicliștii vor putea circula pe benzile de autobuz și pe lângă mașinile oprite la semafor. Noua lege a fost promulgată

2 minute de citit Publicat la 15:24 03 Noi 2026 Modificat la 15:49 03 Noi 2026

Motocicliștii vor putea circula pe benzile de autobuz și pe lângă mașinile oprite la semafor. Foto: Getty Images

Motocicliștii vor putea circula pe benzile rezervate transportului public și vor avea voie să înainteze pe lângă mașinile oprite la semafor, în anumite condiții. Noile reguli sunt prevăzute în „Legea motocicliștilor”, promulgată marți de președintele Nicușor Dan. Actul normativ aduce schimbări și pentru cei care circulă cu mopede sau biciclete și prevede amenajarea unor locuri de parcare dedicate vehiculelor pe două roți.

Legea modifică actualul Cod rutier și urmărește să fluidizeze traficul, prin introducerea unor reguli mai clare pentru motocicliști și ceilalți participanți la trafic.

Motocicletele vor putea circula pe benzile de autobuz

Una dintre cele mai importante modificări este că motocicletele și mopedele vor putea folosi benzile rezervate mijloacelor de transport în comun. Acest lucru va fi permis în condițiile stabilite de administratorul drumului, astfel că accesul nu va fi automat pe orice bandă destinată autobuzelor.

O altă schimbare îi privește pe motocicliști, mopediști și bicicliști, care vor putea înainta pe lângă coloanele de vehicule oprite la semafor sau la trecerile de cale ferată.

Manevra va fi permisă doar cu o viteză de cel mult 20 km/h, dacă există suficient spațiu lateral și dacă nu sunt stânjeniți ceilalți participanți la trafic.

De asemenea, trecerea unei motociclete sau a unui moped pe lângă un alt vehicul care circulă în același sens nu va mai fi considerată depășire, atât timp cât motociclistul nu trece peste marcajul care delimitează banda de circulație.

Noi reguli pentru parcări și siguranța motocicliștilor

Legea prevede și amenajarea unui spațiu de siguranță de trei metri pentru motociclete și mopede la intersecțiile semaforizate și la trecerile de cale ferată prevăzute cu bariere sau semibariere.

În plus, primăriile vor trebui să amenajeze locuri de parcare dedicate motocicletelor și mopedelor în toate parcările publice care au cel puțin șase locuri.

Sunt introduse și reguli mai clare privind echipamentul de protecție. Casca purtată de motocicliști și mopediști trebuie să fie omologată pentru categoria vehiculului și fixată corespunzător.

Guvernul va avea la dispoziție 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii pentru a modifica normele de aplicare a Codului rutier.

Sebastian Burduja: „Fiecare motocicletă sau scuter înseamnă o mașină mai puțin în coloană”

Deputatul PNL Sebastian Burduja, unul dintre inițiatorii legii, a susținut că noile reguli îi vor ajuta nu doar pe motocicliști, ci și pe șoferi, prin reducerea aglomerației din trafic.

„Merg pe motocicletă de la 16 ani şi ştiu cât contează regulile clare. Fiecare motocicletă sau scuter înseamnă o maşină mai puţin în coloană şi un loc de parcare liber, deci legea îi ajută şi pe cei care nu se vor urca niciodată pe două roţi. Le mulţumesc colegilor din toate cele patru partide şi celor de la MotoADN, care au adus proiectul în Parlament şi l-au susţinut până la capăt. Traficul nu are culoare politică, iar proiectul de lege adoptat astăzi este aliniat celor mai bune practici din Vest, unde aceste reguli se aplică deja de ani de zile”, declara Sebastian Burduja după adoptarea legii în Camera Deputaților.

Noile prevederi vor putea fi aplicate după intrarea în vigoare a legii, în condițiile stabilite de aceasta și de normele rutiere. Promulgarea de către președinte nu înseamnă că toate regulile se aplică deja de marți.