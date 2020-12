Indicii de terorism în explozia din SUA. Un mesaj i-a avertizat pe cei din apropiere că vehiculul va sări în aer "în 15 minute"

Astfel, poliţiştii care au răspuns unui apel ce semnala focuri de armă în zonă au putut auzi cum un mesaj audio înregistrat avertiza că maşina suspectă - o auto-rulotă - va sări în aer în 15 minute, a declarat John Drake, şeful Poliţiei din Nashville.

Apelul iniţial a fost recepţionat în jurul orei locale 5.30 a.m. (13.30, ora României).

Mesajul înregistrat pe care poliţiştii sosiţi la faţa locului l-au auzit a fost elementul care i-a determinat să cheme echipa de genişti.

Maşina suspectă a explodat în jurul orei 6.30, când geniştii erau încă pe drum. Deflagraţia, extrem de puternică, produsă în faţa clădirii AT & T, a avariat faţadele mai multor imobile şi a distrus mai multe maşini din apropiere.

Numeroşi rezidenţi panicaţi au părăsit în viteză clădirile afectate. Cele trei persoane rănite au fost transportate la spital, fără ca viaţa să le fie pusă, imediat, în pericol.

Poliţia a dat publicităţii imaginea (foto) cu vehicolul care a explodat. Imaginile sunt surprinse de camerele de supraveghere din oraş, înaintea deflagraţiei.

Poliţia a făcut apel la cetăţenii care deţin informaţii despre vehicul.

În mesajul distribuit de poliţie pe Twitter se specifică faptul că auto-rulota a sosit la ora locală 1.22 în zona unde urma să sară în aer, aşadar, cu aproximativ cinci ore înainte de deflagraţie.

CNN notează că ancheta în acest caz a fost preluată de FBI.

BREAKING: This is the RV that exploded on 2nd Ave N this morning. It arrived on 2nd Ave at 1:22 a.m. Have you seen this vehicle in our area or do you have information about it? Please contact us via Crime Stoppers at 615-742-7463 or online via https://t.co/dVGS7o0m4v. @ATFHQ pic.twitter.com/JNx9sDinAH