Atac în SUA, în prima zi de Crăciun. Centrul oraşului Nashville, devastat de o explozie puternică

Vehiculul suspect a sărit în aer după ce geniştii au fost chemaţi la faţa locului. Poliţiştii din Nashville au răspuns unui apel care semnala focuri de armă iar odată ajunşi în zonă, atenţia le-a fost atrasă de o auto-rulotă. Polţiştii nu au constatat pe loc că s-ar fi tras focuri de armă în zonă însă li s-a părut ceva suspect în legătură cu auto-rulota şi i-au chemat pe specialiştii din unitatea de dezamorsare a dispozitivlor periculoase.

Echipa de genişti era pe drum către vehiculul suspect, atunci când s-a produs explozia.

La originea deflagraţiei se află, potrivit primelor informaţii, un autovehicul care a sărit în aer la ora locală 6.30 a.m. (14.30 ora României) în apropierea numărului imobilului aflat la numărul 166 pe 2nd Avenue. Este o zonă frecventată de turişti, situată în regiunea istorică a oraşului.

Cei trei răniţi au fost transportaţi la spital. Niciunul dintre aceştia nu se află în stare critică.

Zona afectată a fost închisă de poliţie pentru investigaţii iar în anchetă s-au implicat mai multe agenţii federale.

Martori oculari citaţi de CNN spun că, în urma exploziei, "tot ce se afla pe stradă a luat foc" iar mai multe maşini aflate în apropierea locului exploziei au fost, la rândul lor, cuprinse de flăcări.

"Credem că este o acţiune săvârşită cu intenţie", a spus Don Aron, purtătorul de cuvânt al Poliţiei din Nashville.

Primarul John Cooper a declarat CNN că zeci de clădiri au fost afectate, multora dintre acestea fiindu-le spulberate ferestrele din cauza suflului deflagraţiei.

Unele dintre aceste imobile au fost evacuate.

What the heck, 2020?! Massive explosion in downtown Nashville this morning! Shook my entire building. #Nashville pic.twitter.com/NHF5q1GfVP