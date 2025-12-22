Jim Beam oprește producţia de whiskey din fabrica principală pe tot parcursul anului 2026, din cauza politicilor comerciale ale SUA

1 minut de citit Publicat la 18:48 22 Dec 2025 Modificat la 18:48 22 Dec 2025

Distileriile din Kentucky, faimoase pentru bourbonul său, se confruntă cu incertitudine din cauza politicilor comerciale ale președintelui american Donald Trump. Foto: Getty Images

Producătorul de whiskey bourbon Jim Beam a anunțat că, pe tot parcursul anului 2026, producţia fabricii principale din Kentucky va fi oprită. Distileria va rămâne închisă în timp ce firma profită de "ocazia de a investi în îmbunătățiri ale amplasamentului", a declarat compania pentru BBC.

"Evaluăm întotdeauna nivelurile de producție pentru a satisface cât mai bine cererea consumatorilor și ne-am întâlnit recent cu echipa noastră pentru a discuta volumele noastre pentru 2026", au transmis oficialii.

Distileriile din Kentucky, faimoase pentru bourbonul său, se confruntă cu incertitudine din cauza politicilor comerciale ale președintelui american Donald Trump.

Marca este deținută de gigantul japonez al băuturilor Suntory Global Spirits, care are peste 1.000 de angajați în toate locațiile sale din Kentucky.

Firma a declarat că celelalte operațiuni ale sale din stat, inclusiv o distilerie separată și fabricile sale de îmbuteliere și depozitare, vor continua să funcționeze anul viitor. Centrul pentru vizitatori din Kentucky rămâne, de asemenea, deschis.

Jim Beam a mai spus că evaluează modul în care își va folosi forța de muncă în timpul pauzei de producție și poartă discuții cu sindicatul muncitorilor.

În octombrie, organismul comercial al Asociației Distilatorilor din Kentucky (KDA) a declarat că volumul de bourbon din depozitele din tot statul a atins un nivel record de peste 16 milioane de barili.

Potrivit asociației, butoaiele de bourbon, care sunt impozitate de stat, au costat distilatorii "o sumă zdrobitoare" de 75 de milioane de dolari în acest an.

Distileriile americane s-au confruntat cu taxe de import ca represalii pentru produsele lor după ce anunțul lui Trump din aprilie, intitulat "Ziua Eliberării", a impus taxe vamale majorității țărilor din întreaga lume de către SUA.

"O mare parte din expansiunea din ultimul deceniu a fost orientată către creșterea globală", a declarat KDA în octombrie, solicitând "o revenire rapidă la comerțul reciproc, fără tarife vamale".

Tensiunile comerciale dintre SUA și Canada au afectat și vânzările de alcool, majoritatea provinciilor canadiene boicotând băuturile spirtoase americane la începutul anului.