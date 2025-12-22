Turiștii vor plăti taxe mai mari pentru vacanțe în Brașov. Cu cât cresc prețurile pentru fiecare zi de sejur, din 2026

<1 minut de citit Publicat la 17:46 22 Dec 2025 Modificat la 17:46 22 Dec 2025

FOTO: Hepta

Turiştii care vor vizita, anul viitor, municipiul Braşov şi staţiunea Poiana Braşov vor trebui să plătească, pentru fiecare zi de sejur, 12 lei, suma reprezentând taxele locale pentru promovare turistică şi Salvamont, conform Agerpres.

Majorarea acestor taxe a fost decisă luni, în şedinţa Consiliului Local Braşov, care a stabilit că pentru promovarea turistică taxa va fi de 7 lei/turist/noapte, iar taxa salvamont - de 5 lei/turist/noapte.

Este a doua modificare a acestor taxe adoptată în cursul acestui an, după ce, în aprilie, forul local a stabilit, pentru 2026, un nou mod de calcul a acestor taxe, respectiv 10 lei/sejur/persoană, 5 lei reprezentând taxa de promovare turistică şi 5 lei taxa de salvamont.

Este prima modificare semnificativă a taxei de promovare turistică, care, din 2020 şi până anul acesta a fost de 1 leu/zi/turist, iar nivelul taxei salvamont a fost menţinut la 2 lei din 2022, când a fost introdusă.

Banii sunt colectaţi de către unităţile de cazare şi viraţi, apoi, la bugetul local.