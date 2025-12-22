Izvorul care a pus România pe harta lumii

În inima Bucovinei, acolo unde doar cântecul păsărilor sparge liniștea pădurii, s-a născut o poveste de succes care va dăinui pentru generații la rând. Aici, un antreprenor grec cu suflet de român a șlefuit, asemenea unui maestru al diamantelor, un izvor ascuns în munți și l-a transformat într-o sursă premium de sănătate, apreciată astăzi nu doar în țară, ci și peste hotare.

Jean Valvis, Fondator AQUA CARPATICA: “Dumnezeu ne-a pus nişte izvoare binecuvântate în faţa noastră. Noi nu producem această apă– singurul merit pe care îl avem e că am găsit-o. Carpaţii sunt 100.000 de kilometri pătraţi. Acoperiţi de pădure. Nu este agricultură, cum este în Germania, Olanda, Ungaria. Acolo e plin de îngrăşăminte şi de pesticide. Aici ploaia vine în abundenţă, este protejată de o pădure sălbatică care e un adevărat paznic al purităţii apelor.“

Povestea Aqua Carpatica s-a născut acum 15 ani, însă bazele ei au fost puse în urmă cu trei decenii, când Jean Valvis a făcut primii pași pe pământ românesc. Iar de atunci s-a ghidat după acelaşi crez: “România este patria apelor minerale”. O convingere pe care, prin muncă şi pasiune, a transformat-o în brand de ţară. Apa din inima Bucovinei , o apă fără nitraţi, se consumă astăzi în peste 20 de ţări.

Jean Valvis, Fondator AQUA CARPATICA: ”Nu mă aşteptam la asta. E puţin obositor după atâţia ani să nu mai faci faţă la cerere. E chiar foarte rar să ai o apă fără nitraţi. Nu există în lume. Industria locală nu a crezut.”

A fost suficient să creadă el, așa cum a crezut de fiecare dată în potențialul izvoarelor românești.

Jean Valvis, Fondator AQUA CARPATICA: “Brandurile de success sunt cele care au demonstrat că îşi păstrează calitatea şi că reprezintă o garanţie, un element de sănătate şi, aş merge mai departe, și un element de plăcere.”

Exact ca plăcerea de a conduce o mașină de lux, de a purta un ceas rafinat sau de a savura un whisky de cea mai bună calitate, Jean Valvis crede că bucuria de a consuma o apă pură trebuie să fie aceeași. O experiență premium. De aceea a creat sticla perfectă, cu apa perfectă.

Jean Valvis, Fondator AQUA CARPATICA: “Are şi un gust deosebit, adică plăcut. Când bei îţi satisface setea. Vom scoate o sticluţă concepută de mulţi ani, dar acum capabilă de a fi produsă şi industrial. Am numit-o - the perfect bottle.”

Povestea Aqua Carpatica nu este doar despre apă, ci despre România însăși. Iar faptul că o apă născută în inima țării ajunge astăzi pe mesele oamenilor din zeci de colțuri ale globului nu este doar un succes de business, ci o mărturie a forței tăcute pe care România o poartă în ea, o fortă pe care uneori o uită, dar care continua să uimească lumea.

• De la afacere de familie la brand international.

• Brandul este prezent în peste 20 de ţări, iar antreprenorul vrea să îl extindă în SUA, China şi India.

• În țară Aqua Carpatica a ajuns deja la un volum al vânzărilor de 35%.

• 35 de milioane de euro au fost investiți anul acesta pentru a dezvolta la Vatra Dornei a şasea fabrică Aqua Carpatica.

• Aqua Carpatica a semnat un parteneriat cu Federaţia Peruană de Tenis şi a devenit sponsorul oficial al federaţiei.