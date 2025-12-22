Donald Trump a pus ochii pe „Sfântul Graal” al energiei: Președintele SUA vrea să intre în afaceri în domeniul fuziunii nucleare

Donald Trump privește o eclipsă cu ochelari speciali. Prin fuziunea nucleară se generează energie într-un mod similar Soarelui. Foto: Profimedia Images

Donald Trump intenționează să-și extindă afacerile în domeniul fuziunii nucleare, considerat „Sfântul Graal” al energiei. Decizia de implicare a actualului președinte al SUA în aceste afaceri a provocat mai multe îngrijorări legate de conflictul de interese și riscul ca administrația de la Washington să ofere contracte unor apropiați ai lui Trump, informează CNN.

Grupul Trump Media & Technology (DJT) a provocat zilele trecute un șoc pe Wall Street după anunțarea fuziunii, în valoare de 6 miliarde de dolari, cu compania TAE Technologies, o companie susținută de Google care investește în domeniul fuziunii nucleare.

Prin această „fuziune” dintre DJT și TAE, președintele Trump va obține o cotă importantă în cadrul unei companii care ar putea primi finanțări substanțiale din partea unui guvern condus de același Trump.

Companiile care investesc în fuziunea nucleară sunt reglementate de guvernul federal al SUA. Fuziunea dintre DJT și TAE urmează a fi aprobată de instituții guvernamentale, unele dintre acestea având șefi numiți direct de către Trump.

„În mod clar vorbim de un conflict de interese aici”, a declarat pentru CNN Richar Painter, jurist expert în etică și integritate, membru în administrația fostului președinte George W. Bush.

„De la Războiul Civil încoace, toți președinții au renunțat la orice fel de afaceri care ar putea intra în conflict cu responsabilitățile oficiale. Președintele Trump face exact opusul”.

Preluarea de către Trump a companiei TAE Technologies a dus la o creștere cu 500 de milioane de dolari a averii lui Trump. Astfel, prețul acțiunilor companiei Trump Media a înregistrat o creștere de 42% în ziua în care s-a anunțat fuziunea dintre cele două companiii.

Oamenii de știință discută despre fuziune de mai bine de un secol. În ultimele decenii, au reușit progrese importante, folosind magneți sau lasere pentru a reproduce procesul în laborator. Problema este că fuziunea este mult mai greu de controlat decât fisiunea, procesul folosit în momentul de față în centralele nucleare actuale.

„Energia stelelor”. Ce este fuziunea nucleară

Fuziunea este procesul prin care atomii se unesc și eliberează cantități uriașe de energie, adică exact mecanismul care „alimentează” stelele. Combustibilii necesari sunt abundenți, nu există riscul unor topiri de tip Cernobîl, iar procesul nu produce deșeuri radioactive cu durată lungă de viață.

Asta ar însemna energie aproape nelimitată, suficientă atât pentru cererea explozivă a inteligenței artificiale, cât și pentru a elimina dependența de combustibilii fosili care supraîncălzesc planeta.

Un reactor de fuziune trebuie mai întâi să încălzească hidrogenul la temperaturi mai mari decât cele din Soare, transformându-l în plasmă. Apoi trebuie să mențină această plasmă extrem de instabilă suficient de mult timp încât atomii să fuzioneze și să elibereze energie. Iar întregul sistem trebuie să reziste și să funcționeze repetat, fiabil, pentru a alimenta o rețea electrică.

„Soarele artificial” din China a funcționat deja peste 1.000 de secunde

Interesul lui Trump pentru fuziunea nucleară vine în condițiile în care China a înregistrat deja progrese în acest domeniu.

Reactorul din China numit „soarele artificial” și-a depășit propriul record mondial de menținere a plasmei super-încălzite, marcând o nouă etapă în lungul drum către energia de fuziune nucleară, nepoluantă și aproape nelimitată, potrivit Live Science.

Reactorul de fuziune nucleară Experimental Advanced Superconducting Tokamak (EAST) a menținut pe 20 ianuarie 2025, o buclă stabilă și foarte restrânsă de plasmă - a patra stare a materiei de înaltă energie - timp de 1.066 de secunde, ceea ce reprezintă mai mult decât dublul recordului său anterior de 403 secunde, a raportat mass-media de stat chineză.

Reactoarele de fuziune nucleară sunt supranumite „sori artificiali” deoarece generează energie într-un mod similar soarelui - prin fuziunea a doi atomi ușori într-un singur atom greu prin căldură și presiune. Soarele are o presiune mult mai mare decât reactoarele de pe Pământ, astfel încât oamenii de știință compensează prin utilizarea unor temperaturi de multe ori mai ridicate decât ale Soarelui.