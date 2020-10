Gen. Nicolae Ciucă, ministrul Apărării: "Cumpărăm rachete de la americani pentru că sunt cele mai bune"

Radu Tudor: Aţi fost împreună la Washington şi am văzut invocat numele României ca vârf de lance pe flancul estic NATO.

Nicolae Ciucă: Au fost discuţii vizavi de felul în care SUA ne pot sprijini pentru întărirea structurii de apărare şi descurajare pe flancul estic. Când ne-am văzut în ianuarie, am convenit să avem o foaie de parcurs cu liniile de efort în această construcţie. După discuţii, apărut foaia de parcurs pentru intervalul 2020 - 2030, în care discutăm asistenţa SUA pentru creşterea rezilienţei naţionale, pentru ce înseamnă capabilităţi cibernetice, schimb de informaţii şi prezenţa rotaţională la Marea Neagră.

Radu Tudor: Cum poate face faţă România faţă ameninţărilor unor coloşi precum Rusia şi China

Daniel Petrescu: Suntem parte a unei alianţe care înţelege necesitatea consolidării dispozitivului de apărare la flancul estic, care înţelege opiniile României vizavi de situaţia de securitate. Vizita în SUA denotă că împărtăşim aceleaşi percepţii privind securitatea în regiunea în care ne aflăm noi şi că, împreună, putem face ceva pentru a întări postura noastră de descurajare şi apărare (...) Am fi foarte încântaţi să se materializeze o prezenţă rotaţională mai consistentă pe teritoriul României . Consolidăm capabiliăţile de comandă şi control multinaţionale din ţara noastră, am înfiinţat de curând Comandamentul Corpului Multi-naţional de Sud-Est (...) planurile de apărare sunt revizuite şi putem conta pe sprijinul aliaţilor în ceea ce întreprindem în cadrul posturii noastre de apărare. Sunt multe iniţiative pe care le implementăm, astfel încât să avem o bună cunoaştere a situaţiei şi o bună postură de reacţie.

Radu Tudor: De ce dă România miliarde de euro pe rachete americane?