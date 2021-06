Noua ipoteză luată în calcul de anchetatori în cazul tragediei de la Arad. De ce a fost ţintă Ioan Crişan

Roxana Ciucă, a prezentat vineri, în exclusivitate la Antena 3, noua ipoteză a echipei care investighează cazul atentatului de la Arad.

"Ioan Crişan se pare că ar fi fost unul dintre denunţătorii dosarului Cocaina de la malul mării. Acolo s-a capturat o cantitate impresionantă de cocaină în valoare de 45 de milioane de euro. Aşadar, anchetatorii merg acum şi pe această ipoteză.

Se tot vehiculează faptul că Ioan Crişan ar fi avut anumite camioane şi le-ar fi pus la dispoziţia şoferilor care transportau respectivele produse. Mai mult, camioanele trebuiau să treacă pe la graniţă, prin zona pe unde afaceristul avea ferma -situată la 11 km de Arad.

De asemenea, anchetatorii iau în calcul şi varianta cu acea contrabanda de ţigări. Deşi poate fi periculos, astăzi am mers pe urmele contrabandiştilor de aici de ţigări şi nu mi-a fost deloc greu să dau de ei. Astăzi am mers în piaţă. Nici nu am intrat bine acolo, pentru că am dat de o doamnă care mi-a spus că dacă vreu să cumpăr ţigări cu 12 lei, îmi făcea chiar şi reducere dacă achiziţionam mai multe astfel de pachete (...) Deşi s-a făcut o arestare preventivă pentru 30 de zile, e plin Aradul de contrabandişti. Nu doar în Arad sunt contrabandişti. Ne putem gândi că mai sunt oraşe în care se vând astfel de ţigări.

Mâine se face o săptămână de la această nenorocire, despre acest asasinat. Sunt foarte multe întrebări fără răspuns. Nu putem să spunem că ancheta bate pasul pe loc, pentru că sunt oameni profesionişti de la Capitală trimişi aici. Ne întrebăm, de ce, ofiţerii de elită ai Capitalei şi aici mă refer la ofiţerii Serviciului Omoruri, opt ofiţeri şcoliţi la FBI au dat roade în atâtea cazuri, dosarul Caracal. Nu au niciun dosar cu autor necunoscut nerezolvat. De ce ei nu sunt aici să dea o mână de ajutor, pentru că ceea ce s-a întâmplat aici la Arad, este o tragedie care a zguduit întreaga Românie, nu doar Aradul. Oamenii de aici sunt fsperiaţi şi foarte mulţi se tem că ar putea să se urce în maşină şi Doamne-fereşte, ar putea să păţească ceea ce a păţit Ioan Crişan", a dezvăluit Roxana Ciucă de la Arad.

