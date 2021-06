Cum se vând țigări de contrabandă la doi pași de locul asasinatului din Arad

Roxana Ciucă a mers în piața din Arad de unde a prezentat cum se pot cumpăra țigări de contrabandă, fără nicio problemă. O doamnă i-a oferit țigări cu 12 lei pachetul, ba chiar a fost dispusă să îi facă și o reducere în cazul în care cumpăra mai multe pachete.

Apoi, din piață a mers aproape de locul în care a avut loc tragedia cu Ioan Crișan, unde o altă femeie a întâmpinat-o, iar apoi l-a sunat pe soțul său pentru a afla dacă are mai multe cartușe cu țigări, asta după ce reporterul Antena 3 și-a manifestat intenția de a cumpăra țigări fără timbru, la 12 lei pachetul.

Urmăriți imagini surprinse cu camera ascunsă:

Reporter: Ţigări? Am mai luat de la voi.

Vânzător ambulant: Cu cât?

Reporter: 12.

Vânzător ambulant: Câte vrei?

Reporter: 10, te rog frumos.

Vânzător ambulant: Un cartuș?

Reporter: Da.

Vânzător ambulant: Stai să văd dacă are.

Reporter: Hai, ia vezi.

Vânzător ambulant: Ce faci? Mai ai din alea la 12 lei?

Reporter. Nu mai are?

Această discuţie are loc la doi paşi de locul exploziei de sâmbătă. Sub geamul autorităţilor, fără niciun fel de frică.

Ţigările de contrabandă se vând în continuare, deşi cel mai mare traficant din arad a fost arestat. Ipoteza conform căreia Ioan Crişan ar fi fost implicat în traficul de ţigări de contrabandă apare tot mai des în opiniile specialiştilor.

În satul natal al lui Crişan, vecinii spun că fraţii Crişan s-au certat pe moştenire.

Tot localnicii din comuna unde a locuit întreaga familie Crişan, povestesc că tatăl afaceristului din Arad era extrem de dur. Mama acestuia suferea de o boală gravă, iar soţul ei, pentru că nu avea încredere în medicamente, i le arunca.

Roxana Ciucă este la Arad şi are detalii despre caz, dar şi despre traficul de ţigări.

Pare incredibil ca în acest mare scandal, când şeful ÎPJ Arad a fost înlocuit, contrabandiştii vând ţigări aduse ilegal în România.





