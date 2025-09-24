O mașină și o dubiță s-au ciocnit violent în Iași. O femeie a murit, băiatul ei a fost rănit și a fost dus la spital

Accident înfiorător pe DN 28, în localitatea Lețcani, după ce un autoturism și o autoutilitară.

Un grav accident a avut loc pe DN 28, în localitatea Lețcani din judeţul Iaşi, după ce un autoturism şi o autoutilitară s-au ciocnit violent. Impactul a fost devastator pentru femeia care se afla la volan, iar medicii nu au putut să facă nimic ca să o salveze. Fiul ei minor şi celălalt șofer au supravieţuit şi au fost duşi la spital cu răni. Polițiștii din Iași au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Atenție, urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional.

Accidentul rutier dintre un autoturism şi o autoutilitară a avut loc marţi în comuna ieşeană Lețcani. În urma impactului teribil, traficul a fost blocat pe ambele sensuri. Potrivit prof. dr. Diana Cimpoeșu, medic-șef UPU-SMURD Iași, una dintre victime a rămas încarcerată după accident şi, ulterior, a murit.

La fața locului au intervenit echipaje din cadrul Detașamentului 1 de Pompieri Iași cu o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS), un echipaj de descarcerare (AID), un echipaj de prim ajutor calificat (EPA) și o unitate de terapie intensivă mobilă (TIM), însumând 13 cadre militare.

"Un echipaj de ambulanță cu asistent, aflat în zonă, a fost primul care a intervenit la fața locului. Având în vedere gravitatea situației, la locul accidentului au fost trimise de urgență un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă (TIM), un echipaj de prim ajutor calificat (EPA), precum și echipajul de descarcerare din cadrul ISU", a declarat prof. dr. Diana Cimpoeșu, medic-șef UPU-SMURD Iași.

Polițiștii ieşeni au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă şi urmează să descopere împrejurările în care s-a produs evenimentul rutier.