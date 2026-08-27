Nava Progress IV a luat foc și s-a scufundat joi în Marea Neagră. România i-a acordat ajutor. Nicușor Dan spune că nava a fost lovită

Operațiunea salvatorilor români s-a desfășurat în condiții dificile. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

Garda de Coastă a intervenit, joi, pentru salvarea echipajului unei nave care s-a scufundat în Marea Neagră în zona economică exclusivă a României. Președintele Nicușor Dan a declarat, joi seara, la Chișinău, că a primit informații că nava a fost lovită.

Au existat informații de la Garda de Coastă - neconfirmate imediat oficial - că vasul ar fi fost lovit de o dronă.

Nicușor Dan: O navă a fost lovită în Marea Neagră, la limita apelor teritoriale. Felicit Garda de Coastă pentru intervenție

"În cursul acestei seri am avut un eveniment la limita, dar în afara apelor noastre teritoriale. Am avut o navă care a fost lovită. Din fericire, prin intervenția Gărzii de Coastă, toți membrii echipajului au fost salvați, motiv pentru care felicit echipele de la Garda de Coastă pentru că au acționat prompt, în condiții meteo nefavorabile ", a spus șeful statului.

El a fost ulterior întrebat dacă România comunică cu autoritățile ucrainene pentru ca navele ce aduc petrol în țara noastră din portul rusesc Novorossiisk - vizat de contra-loviturile Kievului - să nu fie luate la țintă.

"Au fost mai multe momente în care navele noastre - nave care deserveau Petromidia - trebuiau să fie încărcate la Novorossiisk și am avut un contact cu partea ucraineană, spunându-le 'acela este vasul care ne deservește pe noi cu petrol kazah, nu rusesc. Vă rog sa îl lăsați să treacă'.

Ce am discutat azi a fost doar ca această interacțiune să fie cumva formalizată, să se petreacă mai repede.

Dar, repet, deja s-a întâmplat de cate ori am avut nevoie. Partea ucraineană a primit mesajul nostru și a lăsat nava de aprovizionare să treacă", a precizat șeful statului.

Garda de Coastă a participat la salvarea echipajului navei care s-a scufundat în Marea Neagră

"În seara zilei de 27 august 2026, în jurul orei 19:00, polițiștii de frontieră au fost informați de către MRCC Constanța (Centrul Maritim de Coordonare pentru Căutare și Salvare) cu privire la faptul că la bordul unei nave comerciale, aflată în zona economică exclusivă a României, la aproximativ 20 de mile marine (cca 37 km, n.r.) Sud-Est (de locul în care se varsă în mare brațul) Sfântul Gheorghe, s-a produs un incendiu.

MRCC Constanța a declanșat o operațiune de căutare și salvare a persoanelor aflate în pericol pe mare, prima intervenție fiind asigurată de către un mijloc de mobilitate navală din cadrul Gărzii de Coastă, desemnat coordonator la fața locului de către MRCC Constanța.

O navă a anunțat că au fost semnalate persoane în apă, după incendiul de pe vasul comercial

În urma informațiilor transmise de către o navă comercială aflată în zonă, potrivit căreia au fost observate persoane în apă, polițiștii de frontieră au acționat imediat pentru căutarea și salvarea acestora.

Ca urmare a desfășurării operațiunii de salvare, până la ora 21:00, toate cele 12 persoane care s-au aflat la bordul navei comerciale au fost salvate.

Dintre acestea, zece persoane au fost salvate de către polițiștii de frontieră, una dintre ele fiind rănită, iar alte două persoane au fost salvate de către echipajul navei comerciale.

Operațiunea de căutare și salvare s-a desfășurat în condiții dificile, valurile având o înălțime de aproximativ 2,5 metri, dar intervenție rapidă a polițiștilor de frontieră - care au coordonat cele două nave ARSVOM și nava comercială - a asigurat salvarea tuturor persoanelor aflate în pericol", se spune în informarea publicată de Garda de Coastă pe Facebook.

Nava care s-a scufundat naviga sub pavilionul Republicii Dominicane

"În această după-amiază în jurul orei 17:55, Serviciul MRCC (Maritime Rescue Coordination Centre / Centrul Maritim de Coordonare pentru Căutare și Salvare) din cadrul Autorității Navale Române a primit o alertă COSPAS-SARSAT privind nava 'PROGRESS IV', pavilion Republica Dominicană, ultima poziție cunoscută fiind localizată la aproximativ 15 mile marine de Sfântu Gheorghe, în zona economică exclusivă a României.

Nava comercială 'MOHAMAD B' a fost direcționată în zonă imediat și totodată au fost mobilizate de urgență navele de salvare ARSVOM, SAR ARES și SAR ARTEMIS, alături de nava 'MAI 0201' (Poliția de Frontieră), desemnată coordonator la fața locului.

La bordul navei 'PROGRESS IV' se aflau 12 membri ai echipajului. Până la ora 20:47, toți au fost recuperați în viață prin efortul comun al echipajelor de salvare.

Unul dintre membrii echipajului a suferit o fractură la braț și i se acordă îngrijiri medicale, urmând a fi efectuat transferul victimelor către navele specializate pentru acordarea primului ajutor și transportul la țărm.

MRCC Constanța continuă monitorizarea situației și coordonarea operațiunilor de transfer", a comunicat joi noaptea Autoritatea Navală din cadrul Ministerului român al Transporturilor.