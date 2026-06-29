O pasarelă s-a rupt chiar la inaugurarea Portului Turistic Călărași. Un copil și doi adulți au fost răniți

Foto: Facebook.com/Ediția.ro

Au fost momente de panică duminică la inaugurarea Portului Turistic Călărași, după ce pasarela către pontonul de pe brațul Borcea a cedat și mai multe persoane, inclusiv un copil, au fost rănite. O martoră la incident a descris pentru Antena3.ro clipele șocante prin care a trecut alături de fiica și sora ei.

Incidentul grav a avut loc duminică, când a fost Ziua Dunării.

› Vezi galeria foto ‹

Cu această ocazie, a fost inaugurat și Portul Turistic Călărași, o investiție de 87 de milioane lei, recent finalizată. Pentru a marca momentul au avut loc plimbări cu o ambarcațiune pe brațul Borcea al Dunării. Însă, pasarela către ponton a cedat sub greutatea oamenilor.

„La un moment dat, pasarela către ponton a cedat (acolo se afla și sora mea care s-a speriat foarte tare). Eu rămăsesem sus, cu fetita, urmând să mergem cu următoarea tura. Nu a mai fost să fie, fiindcă totul s-a sistat. Alți oameni au fost răniți. A venit poliția, dar și salvări și SMURD. 3 persoane au fost rănite”, a descris o martoră la incident momentele de panică într-un email către redacția Antena3.ro.

Calarasipress.ro a surprins într-o filmare momentele după ce pasarela s-a rupt. La fața locului s-au aflat mai multe ambulanțe și un echipaj SMURD. Trei persoane, inclusiv un copil, au fost rănite, dar un singur pacient a fost transportat la spital pentru ami multe îngrijiri medicale.

„Au fost prea multe persoane în același timp pe o pasarelă. Cred că 9 sau 10. Problema e când mergi pe o pasarelă care nu este fixă și mergi mai repede, e fizică aici, se produce un balans, se produc niște vibrații, asta a fost. Ne pare rău că s-a întâmplat. Schimbăm punctul de plecare și vedem cu pasarela asta ce se va întâmpla”, a declarat Milica Gâlan, directoarea Centrului Județean de Cultură și Creație Călărași.

De asemenea, potrivit Ediția.ro, autoritățile au anunțat că au deschis o anchetă pentru a stabili de ce a cedat pontonul.

Portul Turistic Călărași, cea mai mare investiție de la Dunăre din ultimii 30 de ani

Ministerul Economiei a anunțat la data de 23 aprilie 2026 că Portul Turistic Călărași a fost finalizat și intră pe harta turismului european. Realizat de MEDAT alături de Consiliul Județean Călărași, proiectul „Dezvoltarea turistică a Brațului Borcea – Călărași” – a costat 87 de milioane de lei.

Noul port turistic are o capacitate de 250 de ambarcațiuni și include facilități complete: pontoane, spații administrative și comerciale, atelier de reparații și zone de relaxare. De asemenea, potrivit Ministerului Economiei, prin programul „Mystical and Green Danube”, implementat până în 2026, portul va găzdui primul punct de informare din România al unei rute turistice transnaționale care valorifică patrimoniul Dunării.