Parcuri eoliene în Marea Neagră: Guvernul a aprobat lista perimetrelor care pot fi concesionate pentru proiecte offshore

Turbine eoliene offshore. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, lista perimetrelor eoliene offshore care pot fi concesionate în sectorul românesc al Mării Negre. Această decizie va permite iniţierea procedurilor competitive de atribuire a concesiunilor pentru dezvoltarea de centrale electrice eoliene offshore, reiese dintr-un comunicat transmis de Executiv, citat de Agerpres.

„Lista perimetrelor propuse spre aprobare însumează o capacitate instalată estimată de aproximativ 3,1 GW, care este în concordanţă atât cu obiectivul prevăzut în Strategia energetică a României 2025 - 2035 privind dezvoltarea unei capacităţi eoliene offshore de aproximativ 3 GW până în anul 2035, cât şi cu angajamentele asumate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă”, precizează sursa citată.

Lista perimetrelor a fost fundamentată pe rezultatele studiului realizat cu sprijinul Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. În cadrul studiului realizat de un consorţiu de consultanţi de specialitate au fost analizate condiţiile tehnice, de mediu, sociale şi de coexistenţă cu celelalte utilizări ale spaţiului maritim şi au fost integrate informaţiile furnizate de autorităţile şi instituţiile competente.

Obiectiv asumat de România prin PNRR

„Valorificarea sectorului eolian offshore va avea impact pozitiv asupra economiei naţionale, prin atragerea de investiţii semnificative, dezvoltarea lanţurilor de aprovizionare şi crearea de locuri de muncă, valoarea adăugată estimată fiind cuprinsă între 16 şi 27 miliarde euro”, se arată în comunicat.

Totodată, actul normativ contribuie la îndeplinirea angajamentelor asumate de România prin PNRR, precum şi la atingerea obiectivelor naţionale şi europene privind tranziţia energetică şi decarbonizarea.

Astfel, introducerea unui nou cadru specific pentru centralele pe bază de energie din surse regenerabile offshore este cuprinsă în Componenta 6 - Energie a PNRR, Jalonul 116, parte din Reforma 1 - Reforma pieţei de energie electrică, prin înlocuirea cărbunelui din mixul energetic şi susţinerea unui cadru legislativ şi de reglementare stimulativ pentru investiţiile private în producţia de electricitate din surse regenerabile.

„În acest context, a fost adoptată Legea nr. 121/2024 privind energia eoliană offshore, care stabileşte cadrul legislativ primar clar şi predictibil pentru dezvoltarea proiectelor de producere a energiei electrice din surse regenerabile în largul Mării Negre şi desemnează Ministerul Energiei drept autoritate competentă pentru concesionarea perimetrelor offshore. Costurile aferente dezvoltării proiectelor de energie electrică eoliană offshore vor fi suportate de operatorii economici concesionari, din surse proprii sau atrase”, se mai arată în comunicatul citat.