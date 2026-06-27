Pepenii de Dăbuleni ajung târziu în pieţe, din cauză că încă nu s-au copt. Producător: Dacă vindem cu 3-4 lei/kg, scoatem investiţia

Pepenii de Dăbuleni ajung târziu în pieţe, din cauză că încă nu s-au copt. Sursa foto: Getty Images/ CaoChunhai

În Dăbuleni, pepenii se lasă aşteptaţi, din cauza frigului din această primăvara. Lubeniţele nu s-au copt de tot şi vor ajunge pe tarabe cu două săptămâni mai târziu.

Pentru cultivatorii din Dăbuleni, pepenii sunt principala sursă de venit. Deşi anul a fost dificil din punct de vedere meteorologic, producătorii spun că plantele au evoluat bine şi speră la o recoltă bună.

"Anul acesta, avem o întârziere de 7-10 zile", a spus un cultivator.

Ploile şi diferenţele mari de temperatură dintre zi şi noapte au influenţat dezvoltarea culturilor.

"A fost un an capricios din punct de vedere al temperaturilor. Plantele nu prea au suportat decalajele de temperaturi. Dacă am vinde pepenii cu 3 lei, 3 lei şi ceva... 4 lei, ne-am scoate investiţia şi am avea şi ceva profit. Dacă preţul va scădea ca în anii precedenţi, de data asta ne cam lăsăm...", a afirmat un producător.

Investiţiile pentru un hectar de pepeni ajung la aproximativ 5.000 de euro, iar producătorii speră ca preţul de vânzare să acopere costurile şi să le aducă şi profit.