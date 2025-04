Piedone, noi declaraţii despre controalele făcute înainte de Paşte: "Era problemă de ambalare"

Şeful ANPC a promis controale stricte și "amenzi enorme" la furnizorii de energie și gaze după Paște. Sursa foto: captură video Facebook / @Cristian Popescu Piedone

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), Cristian Popescu Piedone, a descins înainte de Paşte la mai multe magazine din centrele comerciale, unde a găsit numeroase nereguli. Potrivit Antena 3 CNN, şeful ANPC a împărţit zeci de amenzi.

Din dorinţa de a se asigura că siguranţa consumatorilor nu este pusă în pericol, mai ales acum, în perioada Sărbătorilor Pascale, Cristian Popescu Piedone împreună cu mai mulţi inspectori ANPC au mers să verifice numeroşi comercianţi. În plus, unele controale au venit după ce românii au trimis sesizări scrise.

În cadrul unei intervenţii telefonice la Antena 3 CNN, preşedintele ANPC a vorbit despre problemele găsite la unele crescătorii de păsări din ţara noastră. Totodată, el recomandă consumatorilor să cumpere produse doar din locuri autorizate, să verifice eticheta produselor privind ingredientele, să fie atenţi la data de expirare şi să respecte condiţiile de păstrare, întrucât, depozitarea necorespunzătoare poate altera produsele.

"Înainte de sărbătorile de Pascale a fost cu cel puțin 2 săptămâni înainte, în care, la nivelul celor 42 de comisariate din întreaga țară, comisarii autorității au dus muncă de prevenție, dar și de combatere.

Am fost la marile avicole, unde se produc aceste ouă – de la 50.000 la 200.000 de ouă/zi și acolo am găsit anumite nereguli. Era problemă de ambalare,nu erau curățate, erau direct luate din cuibar și cu pene, cu... în sfârșit, nu le-am retras, le-am reîntors spre reambalare. Am găsit un lot de peste 20.000 de ouă care nu erau datate, am retras aceste aceste ouă de la comercializare", a declarat Cristian Popescu Piedone la Antena 3 CNN.

Şeful ANPC a promis controale stricte și "amenzi enorme" la furnizorii de energie și gaze după Paște. Acţiunea inspectorilor de la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor vizează modul în care furnizorii de energie electrică respectă drepturile consumatorilor în relația contractuală și, desigur, în prestarea serviciilor.

În plus, vor fi verificate aspecte esențiale referitoare la transparența ofertelor, corectitudinea informațiilor prezentate, dar și conformitatea clauzelor contractuale cu legislația în vigoare.