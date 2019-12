PISA 2018. Un fost ministru al Educației cere evaluarea profesorilor cu testele PISA. „Veți avea o mare surpriză!”

Foto: Daniel Funeriu /Facebook

PISA 2018. ”Așa cum știți, eu sunt mai orientat pe soluții, nu pe povești. Așa că propun să fie date aceleași teste PISA profesorilor. Veți avea o mare surpriză. Ar trebui evaluați toți profesorii: celor sub nivel să li se livreze o formare adaptată timp de un an pentru a ajunge la nivel, iar dacă nu reușesc nici atunci, asta e. În loc de miliarde date ONG-urilor de apartament, mai bine am face un moment zero al re-selecției profesorilor“, a avertizat Daniel Funeriu.

PISA 2018. “Imbecilizarea adusă de pesedizare a cotropit de multă vreme universitățile, iar acum a ajuns la clasă și schimonosește mințile copiilor noștri“, a mai spus Daniel Funeriu.