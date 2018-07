Premierul și mai mulți miniștri și-au reactualizat declarațiile de avere

Prim-ministrul Viorica Dăncilă, vicepremierii Paul Stănescu şi Ana Birchall precum şi mai mulţi miniştri şi-au actualizat declaraţiile de avere, potrivit informaţiilor publicate pe site-ul Guvernului.

Viorica Dăncilă

Premierul, potrivit declaraţiei de avere reactualizată în data de 11 iunie 2018, deţine în coproprietate cu soţul său, Cristinel Dăncilă, două terenuri intravilane la Predeal (judeţul Braşov) şi la Giurgiţa (judeţul Dolj) şi un alt teren, agricol, tot la Giurgiţa. De asemenea, mai are, alături de soț, două apartamente, la Videle și la Ploiești, o casă de vacanță la Predeal și o casă la Giurhița.

Dăncilă are și un autoturism marca Volkswagen Passat, an de fabricaţie 2014, şi bijuterii cu valoare estimată de 5.000 de euro.

Paul Stănescu

Viceprim-ministrul Paul Stănescu, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, conform declarației de avere, reactualizată în data de 15 iunie 2018, are trei terenuri agricole, pe care acesta le deţine împreună cu soţia sa, Marieta Stănescu, în localităţile Cilieni, Brastavăţu şi Corabia din judeţul Olt, un teren intravilan în comuna Vişina (judeţul Olt) şi un alt teren extravilan în municipiul Craiova (judeţul Dolj). Mai mult, are în proprietate împreună cu soţia o casă de locuit la Vişina şi un apartament la Craiova. Ministrul Dezvoltării mai deţine un autoturism Nubira, an de fabricaţie 2002, şi are un cont bancar în sumă de 24.136,45 lei.

Ana Birchall

Vicepremierul Ana Birchall, conform declaraţiei de avere reactualizată în 12 iunie 2018, are în proprietate două terenuri cu destinaţie fâneaţă şi unul cu destinaţie păşune în localitatea Dorna Arini (judeţul Suceava).

Viceprim-ministrul are în proprietate un apartament în Bucureşti. Totodată, în coproprietate cu soţul său, Martyn Birchall, ea deţine alte două apartamente, la Bucureşti şi New York (NY, SUA), o casă de locuit în New Haven (CT, SUA) şi o casă de vacanţă la Dorna Arini (judeţul Suceava).

Birchall are un autoturism Volvo, an de fabricaţie 2006, bijuterii în valoare de aproximativ 46.000 de euro şi un lingou de aur dobândit în 2011.

Carmen Dan

În cea mai recentă declaraţie de avere a sa, din 3 iulie 2018, ministrul Afacerilor Interne a menţionat că are în proprietate un apartament în Videle (judeţul Teleorman) şi două autoturisme - Renault Laguna (an de fabricaţie 2006) şi Volkswagen Tiguan (an de fabricaţie 2012).

Lia-Olguţa Vasilescu

Ministrul Muncii, Lia-Olguţa Vasilescu, nu deţine terenuri, clădiri, autovehicule, potrivit declaraţiei de avere reactualizate pe 13 iunie. Vasilescu a menţionat că are bijuterii cu o valoare estimată de 10.000 de euro, precum şi depozite bancare şi conturi în valoare de 6684,31 euro, 142.973,18 lei, respectiv 11.364 lei.

Petre Daea

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, deţine, potrivit declaraţiei de avere reactualizate pe 14 iunie, două terenuri în comuna Siseşti, judeţul Mehedinţi, dintre care unul forestier de 8.450 mp, precum şi un teren intravilan la Buftea.



Totodată, Daea a menţionat că are o casă de vacanţă la Buftea şi o alta în comuna Siseşti, judeţul Mehedinţi, precum şi o cotă parte de 50% din trei apartamente situate în Bucureşti, Vaslui, respectiv Drobeta Turnu Severin, precum şi din anexe gospodăreşti în comuna Siseşti, judeţul Mehedinţi.