De ce nu se ține post miercuri și vineri în Săptămâna Luminată. Există și alte excepții în această perioadă

Mulți credincioși se întreabă dacă în Săptămâna Luminată se ține post, mai ales în zilele de miercuri și vineri, care în mod obișnuit sunt zile de post de peste an.

Răspunsul Bisericii este clar: această perioadă este una de bucurie deplină, în care rânduielile obișnuite sunt suspendate pentru a face loc celebrării Învierii.

În mod tradițional, miercurea și vinerea sunt zile de post, amintind de trădarea și răstignirea Mântuitorului. Totuși, în Săptămâna Luminată, aceste zile nu mai sunt marcate prin post. Motivul este unul profund teologic: Învierea lui Hristos biruiește moartea și păcatul, iar credincioșii sunt chemați să trăiască această biruință prin bucurie și comuniune.

Astfel, întreaga săptămână de după Paște este considerată ca o prelungire a praznicului Învierii. Se consumă alimente „de dulce”, iar atmosfera generală este una de sărbătoare continuă, fără restricții alimentare. Este un timp în care accentul cade pe recunoștință, lumină și speranță.

Nu se îngenunchează și nu se fac metanii

O altă rânduială specifică Săptămânii Luminate este lipsa îngenuncherilor și a metaniilor în timpul slujbelor și al rugăciunii personale. Aceste gesturi sunt asociate, de regulă, cu pocăința și smerenia profundă, caracteristice perioadelor de post.

În schimb, în această săptămână, credincioșii stau în picioare, ca semn al bucuriei și al ridicării omului prin Înviere. Este o exprimare simbolică a faptului că Hristos a ridicat omenirea din cădere și a deschis calea către viața veșnică.

Prin urmare, Săptămâna Luminată nu este doar o perioadă fără post, ci un timp aparte, în care întreaga viață liturgică și personală este marcată de lumină, speranță și celebrarea biruinței vieții asupra morții.