Revoltă în spitale! Guvernul refuză să plătească banii promişi în 2020

S-a ales praful de promisiunile Guvernului liberal pentru personalul din spitale care luptă în linia întâi cu pandemia de coronavirus. Angajații din sistemul sanitar cu cele mai mici venituri, precum brancardieri, infirmieri, liftieri, personal TESA, muncitori calificați și necalificați ar fi trebuit să primească, de la 1 ianuarie, salarii mai mari cu sume nete cuprinse între 170 și 490 de lei.

Majorările salariale trebuiau aplicate de la 1 ianuarie 2021

Nu au primit însă niciun leu deși în toată această perioadă au muncit zi și noapte, s-au infectat cu coronavirus, iar chiar au murit. Creșterile salariale nu au mai avut loc din cauza Ordonanței dată de Guvern, la sfârșitul anului trecut, care a înghețat salariile bugetarilor. Majorările salariale, care trebuiau aplicate de la 1 ianuarie pentru o parte din angajații din Sănătate, ar putea fi însă cuprinse în Legea Bugetului pentru acest an.

Concret, o infirmieră cu cea mai mare gradație, cu o vechime de peste 25 de ani în muncă, ar fi trebuit să primească la 1 ianuarie creștere de aproximativ 400 de lei, net față de decembrie 2020.

O îngrijitoare primea undeva la 280 de lei net în plus, un referent cu studii medii 200 de lei. Toate acestea au rămas doar pe hârtie. De altfel, în ultimele săptămâni sindicatele din sănătate au ieșit in stradă ca să își strige nemulțumirile și să ceară banii promiși de Guvern.

Răzvan Gae, vicepreşedinte SANITAS, a intervenit în exclusivitate la Antena 3 despre promisiunile guvernanţilor.

Vicepreşedintele SANITAS: ''Este o promisiune electorală pentru a trece cât mai repede alegerile''

Din păcate, singura explicaţie pe care am primit-o, a fost că nu se poate face o diferenţă între categoriile de bugetari şi noi le-am spus foarte clar guvernanţilor şi chiar dimineaţă am avut în birou executiv şi la ora 14 avem un birou operativ în care, împreună cu Consiliul Naţional vom stabili nişte date în care vom picheta din nou cele mai importante sedii ale Ministerelor Sănătăţii, Muncii şi Ministerul de Finanţe. Sunt lucrur care ne-au fost promise de vechiul guvern din care făcea parte şi actualul prim-ministru şi care nu s-au mai întâmpat . Am spus foarte clar. Sunt doar câteva categorii de personal din sistemul sanitar care nu au primit aceste majorări. Sunt cei care au cele mai mici salarii şi cei care, efectiv la acest moment, îngrijitoare, infirmiere, brancardieri şi personalul TESA şi muncitorii care vin şi intră în saloane dacă se strică o uşă, se sparge un geam, se strică un întrerupător. Sunt exact persoanele de care are nevoie fiecare spital ca să funcţioneze cum trebuie (...) Considerăm că este pur şi simplu o promisiune electorală pentru a trece cât mai repede alegerile, doar că noi vom continua pentru colegii noştri din sănătate şi asistenţă socială să facem lucrurile să fie îndreptate, pentru că din nefericire aceste zone sunt cele mai afectate în lupta împotriva pandemiei şi nu ne vom opri până vom reuşi să ne câştigăm drepturile care ar trebui să fie legale'', a spus vicepreşedintele SANITAS, în exclusivitate la Antena 3.