Şase mijloace de transport în comun vor avea programul prelungit, joi seară, pentru meciul FCSB - Feyenoord din Europa League

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: STB / Facebook

Şase mijloace de transport în comun vor avea programul prelungit joi seară, pentru meciul din Europa League dintre FCSB - Feyenoord Rotterdam, disputat pe Arena Naţională, informează Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov (TPBI), potrivit Agerpres.

Pentru preluarea fanilor de la partida de fotbal FCSB - Feyenoord Rotterdam, TPBI prelungeşte programele de funcţionare ale liniilor 1, 10, 14, 55, 86 şi 90. De asemenea, liniile 86, 90, 104 şi 143 ar putea fi deviate.



Preluarea spectatorilor va fi asigurată şi cu liniile de noapte existente în traseu.

Dacă situaţia o va impune, liniile din zonă vor funcţiona pe trasee modificate, sub coordonarea agenţilor de ordine publică şi ai Brigăzii de Poliţie Rutieră, astfel:



Linia 86 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul "Clăbucet" şi intersecţia Str. Vatra Luminoasă/ Str. Tony Bulandra, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Str. Tony Bulandra, cu întoarcere în Depoul Vatra Luminoasă.



Linia 90 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul "M Petrache Poenaru" şi intersecţia Str. Vatra Luminoasă/ Str. Tony Bulandra, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Str. Tony Bulandra, cu întoarcere în Depoul Vatra Luminoasă.



Linia 104 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul "Complex Pantelimon" şi intersecţia Şos. Iancului/ Bd. Pierre de Coubertin, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Şos. Iancului, Şos. Mihai Bravu, Bd. Decebal, apoi traseul actual.



Linia 143 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul "Bucur Obor" şi intersecţia Str. Baicului/ Şos. Pantelimon, apoi pe un traseu modificat pe Şos. Pantelimon, Bd. Ferdinand, Bd. Gării Obor, până la terminalul "Baicului" (comun cu liniile 69, 85, 382), cu întoarcere pe Str. Baicului, Str. Paharnicul Turturea, Str. Dumitru Slugeru, apoi traseul actual.

În prezent, capioana României, FCSB, se află pe locul 31 în Europa League, iar Feyenoord pe locul 30, ambele echipe având 3 puncte în 5 meciuri jucate.