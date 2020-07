Ministrul de Interne Marcel Vela a fost întrebat, luni, de către jurnaliști despre situația privind capacitatea spitalelor de a interna pacienți pe secțiile de terapie intensivă în contextul creșterii cazurilor de coronavirus, inclusiv a celor grave care necesită asistență medicală de specialitate.

„Sunt locuri la ATI. Cine a zis că nu sunt locuri la ATI?”, a răspuns Vela, iritat. „Nu sunt locuri la ATI?!”, l-a întrebat apoi ministrul pe secretarul de stat Raed Arafat, pe care l-a invitat să ofere informații sublimentare.

Scandalos! Contradicții între autorități privind locurile libere la Terapie Intensivă. Cine minte: Arafat sau Vela?

Raed Arafat a susținut că nu mai există locuri în secțiile de Terapie Intensivă, referindu-se la localități punctuale

Secretarul de stat Raed Arafat a precizat că există situații punctuale în care nu sunt locuri la secțiile de Anestezie și Terapie Intensivă, precum Bucureștiul sau Timișoara.

„Când spunem că nu sunt locuri la ATI București înseamnă că spitalele Covid la București nu au locuri la ATI. Când Timișoara spune că nu are locuri la ATI, înseamnă că nu are locuri la ATI. Plus, una e situația din starea de urgență, una e situația de acum. În starea de urgență am avut medici detașați, medici care au lucrat în alte spitale ca să sprijine structura Covid, o parte din ei s-au întors la locul de muncă. Deci există locuri dacă începem să ducem fiecare bolnav și să-l trimitem în celălalt capăt al țării”, a spus Arafat.

Raed Arafat a susținut duminică informații despre situația paturilor de terapie intensivă pentru bolnavii Covid-19, după ce vineri a declarat că aceste locuri au fost epuizate în București.

„Există zone în care există paturi de terapie intensivă pentru bolnavii de Covid, cu personal, care nu sunt folosite la maximum, pentru că acolo nu este o presiune și există zone în care paturile sunt folosite la maximum - și asta este o presiune. Și atunci, soluțiile sunt suplimentarea numărului personalului și paturilor în zonele care sunt sub presiune sau mutarea bolnavilor către zonele care sunt la acest moment fără cazuri.