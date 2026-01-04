Antena 3 CNN Actualitate Şeful ANPC a avertizat asupra cumpărăturilor de pe site-urile din afara UE: Capacitatea autorităţilor de a interveni este limitată

Şeful ANPC a avertizat asupra cumpărăturilor de pe site-urile din afara UE: Capacitatea autorităţilor de a interveni este limitată

1 minut de citit Publicat la 12:42 04 Ian 2026 Modificat la 12:42 04 Ian 2026
Şeful ANPC a avertizat asupra cumpărăturilor de pe site-urile din afara UE. Foto: Profimedia Images

Directorul general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), Paul Anghel, a declarat, duminică, referitor la cumpărăturile de pe site-uri ale unor firme neînregistrate în Uniunea Europeană, că autorităţile au o capacitate redusă "de a interveni în protejarea intereselor consumatorilor". El a transmis şi o serie de recomandări înaintea unor achiziţii online.

"Atenție la magazinele din afara UE – Dacă operatorul economic care administrează site-ul de pe care achiziționati produsele nu are personalitate juridică în Uniunea Europeană capacitatea autorităţilor de a interveni în protejarea intereselor consumatorilor este limitată!

Înainte să cumperi:

  • Compară prețurile (folosește comparatoare online)
    Citește atent descrierea produsului
    Verifică stocul, TVA-ul și costul livrării
    Asigură-te că prețul redus din coș este cel afișat inițial

Cumpărături online sigure:

  • Verifică „https” și simbolul 
    Nu divulga PIN-ul sau datele bancare
    Contactează comerciantul dacă ai nelămuriri".

Paul Anghel mai are sfaturi şi în privinţa recenziilor, dar şi a reducerilor anunţate de site-uri:

Recenzii & transparență:

Citește recenziile reale ale produselor
Magazinul trebuie să afișeze clar datele firmei, prețul final, livrarea și dreptul de retur
Reducerile trebuie să fie reale:
Prețul redus trebuie să fie mai mic decât cel mai mic preț din ultimele 30 de zile
Reducerea trebuie afișată clar (preț vechi vs. preț nou / procent)

Livrare & retur:

Livrarea: max. 30 zile
Online: ai 14 zile drept de retur (fără explicații)
Banii se rambursează în max. 14 zile

Garanția se aplică și la reduceri!
Garanția legală: min. 2 ani
Ai dreptul la reparare, înlocuire sau rambursare
Responsabil este întotdeauna vânzătorul, nu service-ul

Aveţi probleme?

Comerciant din UE: contactați Centrul European al Consumatorilor Romania - ECC Romania!
Comerciant din România : contactați ANPC - Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor!".

