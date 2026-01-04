Şeful ANPC a avertizat asupra cumpărăturilor de pe site-urile din afara UE: Capacitatea autorităţilor de a interveni este limitată

Directorul general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), Paul Anghel, a declarat, duminică, referitor la cumpărăturile de pe site-uri ale unor firme neînregistrate în Uniunea Europeană, că autorităţile au o capacitate redusă "de a interveni în protejarea intereselor consumatorilor". El a transmis şi o serie de recomandări înaintea unor achiziţii online.
"Atenție la magazinele din afara UE – Dacă operatorul economic care administrează site-ul de pe care achiziționati produsele nu are personalitate juridică în Uniunea Europeană capacitatea autorităţilor de a interveni în protejarea intereselor consumatorilor este limitată!
Înainte să cumperi:
- Compară prețurile (folosește comparatoare online)
Citește atent descrierea produsului
Verifică stocul, TVA-ul și costul livrării
Asigură-te că prețul redus din coș este cel afișat inițial
Cumpărături online sigure:
- Verifică „https” și simbolul
Nu divulga PIN-ul sau datele bancare
Contactează comerciantul dacă ai nelămuriri".
Paul Anghel mai are sfaturi şi în privinţa recenziilor, dar şi a reducerilor anunţate de site-uri:
Recenzii & transparență:
Citește recenziile reale ale produselor
Magazinul trebuie să afișeze clar datele firmei, prețul final, livrarea și dreptul de retur
Reducerile trebuie să fie reale:
Prețul redus trebuie să fie mai mic decât cel mai mic preț din ultimele 30 de zile
Reducerea trebuie afișată clar (preț vechi vs. preț nou / procent)
Livrare & retur:
Livrarea: max. 30 zile
Online: ai 14 zile drept de retur (fără explicații)
Banii se rambursează în max. 14 zile
Garanția se aplică și la reduceri!
Garanția legală: min. 2 ani
Ai dreptul la reparare, înlocuire sau rambursare
Responsabil este întotdeauna vânzătorul, nu service-ul
Aveţi probleme?
Comerciant din UE: contactați Centrul European al Consumatorilor Romania - ECC Romania!
Comerciant din România : contactați ANPC - Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor!".