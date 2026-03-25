Semnal de alarmă: Debitul Dunării în declin afectează producția de energie și economia

Dunărea – în scădere, costurile – în creștere: impact direct asupra facturilor și industriei. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Anul 2026 este destul de secetos, iar scăderea de la an la an a debitelor Dunării pune în dificultate producţia de energie de la noi din ţară. Situaţia devine tot mai complicată în contextul actual. În perioadele cu prețuri mari pe piața energiei, hidroenergia devine esențială pentru a tempera costurile. Evident, prețurile ridicate se transmit în facturi și în costurile de producție industrială, afectând competitivitatea economică.

Potrivit specialiştilor, debitul mediu multianual pentru această lună era, în mod normal de 6.420 m3 pe secundă. Lucrurile s-au schimbat de la an, la an, iar Dunărea a înregistrat scăderi semnificative.

"Debitul fluviului Dunărea la intrare în țară, la Baziaş, a fost 3.460 m3 pe secundă, sub debitul mediu multianual pentru luna martie", a declarat Daniela Zglimbea, director SGA Mehedinți.

Acest lucru duce evident la scăderea producţiei şi, implicit, la costuri mai mari în facturile românilor.

"Dacă am avut un an foarte bun, de exemplu: în 2023 – cu 18.000 degigawați-oră (GWh), producţia anuală, ea a scăzut în 2024 la 14.200 și în anul 2025, acel minim istoric de care s-a vorbit: 11.840 de GWh. Anul 2026 este și el destul de secetos, din punctul nostru de vedere, al Hidroelectrica, şi cu o producție mai scăzută decât normalul pentru începutul de an", a explicat Cristinel Popescu, inginer Hidroserv.

Pentru a avea debite pe Dunăre apropiate de cele normale, specialiştii susţină că nu este de ajuns să avem doar noi, în România, un sezon ploios.

"Ar trebui să fie un an foarte ploios în Germania, Austria şi în alte ţări prin care trece Dunărea, până la intrarea în România", a mai menţionat Cristinel Popescu, inginer Hidroserv.

Situația nu este izolată. Mai multe țări europene cu pondere mare de hidroenergie se confruntă cu probleme similare.