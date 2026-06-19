Serviciul 112 se schimbă. Va avea și opțiunile apel video și text în timp real, dar și IA integrată

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Guvernul României a anunțat vineri, într-o postare pe Facebook, că „serviciul 112 va fi extins și îmbunătățit cu noi soluții și servicii”. Proiectul este susținut atât din fonduri naționale cât și din bani europeni și are o perioadă de implementare de 36 de luni.

„Serviciul 112 va fi extins și îmbunătățit cu noi soluții și servicii IT&C pentru a deveni mai accesibil în mod nativ pentru cetățeni, îndeosebi pentru persoanele cu dizabilități, și pentru a reduce timpul de intervenție în situații de urgență.

Pentru cetățenii care apelează 112 vor fi disponibile funcțiile native de tip video și text în timp real și vor fi extinse mijloacele de comunicare. Introducerea acestor noi funcții bazate pe tehnologii moderne va crește capacitatea operațională de preluare a solicitărilor de urgență”, a transmis Guvernul.

Prin aceste îmbunătățiri, Guvernul subliniază că se va scurta timpul de „identificare aprofundată a situației din teren și a perioadei în care salvatorii intervin”.

„Se va extinde digitalizarea serviciilor și fluxurilor operaționale și vor fi introduse funcții suport oferite prin tehnologii de tip inteligență artificială pentru a crește interoperabilitatea agențiilor de intervenție. Rezultatul va fi scurtarea timpului de identificare aprofundată a situației din teren și a perioadei în care salvatorii intervin.

Adoptarea noilor soluții tehnice va face Serviciul 112 mai accesibil cetățenilor, va oferi salvatorilor date mai clare și posibilitatea de a interveni mai rapid pentru a-i ajuta pe oameni în situații de urgență”, se mai arată în postarea Guvernului României.