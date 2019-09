Sinteza zilei. Victime ale rețelelor rup tăcerea

foto: captura Antena 3

Dacă în dosarul Luizei autoritățile și-ar fi făcut treaba l-a fi identificat pe Gheorghe Dincă mult mia devreme, iar cazul Alexandra nici nu ar fi existat.

Adevărul este că dacă pe teritoriul României dispare o tânără autoritățile presupun din oficiu că s-a încurcat cu vreun golan și nu o mai caută sau o caută în bataie de joc. Nimeni nu încearcă să vadă dacă acel golan într-adevăr există.

Cu atât mai mult nimeni nu verifică ipoteza că golanul e de fapt un traficat de persoane care își recrutează victima prin metoda "lover boy", adică o face să se îndrăgostească de el, o domină și apoi o obligă să se prostitueze.

Reporterul "În premieră" a vorbit cu o adolescentă tot din zona Caracalului.

Fata dă vina numai pe ea pentru că a ajuns victima unui "lover boy". Acum, de frica lui, nu mai iese din casă. Este elevă, dar nu știe dacă va avea curaj să meargă la școală.

Oricum, spune că nu mai vrea nimic de la viață.

"Am luat niște pastile. Am vrut să mor! (...) M-a dezbrăcat cu forța... Și s-a întâmplat! După ce s-a întâmplat, m-a obligat să spun pe o filmare că nu cu el m-am culcat. M-a lovit și mi-a zis să spun pe filmare că nu am fost domnișoară. Am făcut ce a spus", mărturisește tânăra.