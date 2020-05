Doliu în lumea filmului. A murit Geno Silva, actorul din Scarface

Silva era cunoscut pentru ”asasinul tăcut” care l-a împușcat pe gangsterul Tony Montana (Al Pacino), în filmul Scarface (1983). Fără să fi rostit o vorbă, rolul lui Silva său a rămas în istoria filmului.

Geno Silva a apărut în peste 60 de filme (The Lost World: Jurassic Park, Amistad, 1941, Tequila Sunrise Mulholland Drive etc.) și de producții TV (Walker, polițist texan, Star Trek: Enterprise, Key West etc.) în timpul carierei sale care de peste patru decenii.