Adolescentele din România, în fruntea clasamentului european al vulnerabilității pe rețelele sociale. Date îngrijorătoare de la OMS

3 minute de citit Publicat la 13:07 19 Iun 2026 Modificat la 13:08 19 Iun 2026

Copil cu telefonul în mână. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

În timp ce Marea Britanie se alătură listei tot mai mari de țări care vor să interzică sau să limiteze drastic accesul copiilor la rețelele sociale, datele arată că fetele sunt mai afectate decât băieții de folosirea problematică a acestor platforme. România se numără printre statele europene cu cele mai ridicate niveluri în rândul adolescentelor, scrie Euronews.

Planurile Marii Britanii de a restricționa accesul adolescenților la rețelele sociale au reaprins o dezbatere care se poartă deja în mai multe țări europene. Guvernele sunt presate tot mai mult de părinți și profesori să ia măsuri pentru protejarea copiilor în mediul online.

Franța, Spania, Austria, Grecia și Danemarca discută, la rândul lor, măsuri pentru limitarea accesului minorilor la platformele sociale. Motivele invocate merg de la hărțuirea online și mecanismele care creează dependență până la cazuri grave de automutilare sau sinucidere.

Potrivit studiului Health Behaviour in School-aged Children, susținut de Organizația Mondială a Sănătății, folosirea problematică a rețelelor sociale în rândul adolescenților a crescut de la 7% în 2018 la 11% în 2022.

Studiul definește folosirea problematică printr-o serie de comportamente, precum imposibilitatea de a reduce timpul petrecut online, neglijarea altor activități sau apariția unor conflicte și consecințe negative din cauza folosirii excesive a internetului.

În rândul adolescenților de 15 ani chestionați, unele dintre cele mai mari niveluri de folosire problematică a rețelelor sociale au fost înregistrate în România, Irlanda și Malta.

La polul opus, Olanda, Danemarca și Estonia au avut printre cele mai scăzute niveluri.

Fetele adolescente, cele mai afectate

În aproape toate țările analizate, fetele au raportat niveluri mai ridicate de folosire problematică a rețelelor sociale decât băieții.

Diferența este vizibilă mai ales în România. Potrivit studiului, 28% dintre fetele de 15 ani au raportat o folosire problematică a rețelelor sociale, comparativ cu 18% dintre băieți. În Irlanda, procentele au fost de 25% în cazul fetelor și 13% în cazul băieților.

Fetele au spus, de asemenea, mai des că sunt în contact online cu prietenii aproape permanent. La nivelul adolescenților de 15 ani, 44% dintre fete au declarat acest lucru, comparativ cu 29% dintre băieți.

Autorii raportului arată că fetele tind să fie mai conectate social în mediul online și pot avea o experiență diferită față de băieți pe aceste platforme.

Mai multe cercetări au arătat că adolescentele resimt mai puternic presiunea legată de aspectul fizic și imaginea corporală pe rețelele sociale. Tot ele raportează, în unele studii, niveluri ușor mai ridicate ale experiențelor asociate cyberbullyingului.

Susținere mare pentru interdicții, dar puține dovezi că funcționează

Pe măsură ce guvernele discută limitarea accesului copiilor la rețelele sociale, sprijinul public pentru astfel de măsuri este ridicat.

Un sondaj YouGov publicat în aprilie arată că 79% dintre persoanele din Franța susțin interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 16 ani. În Marea Britanie, susținerea este de 76%, în Germania de 74%, iar în Italia de 70%. Majorități favorabile restricțiilor au fost înregistrate și în Spania, cu 68%, și în Polonia, cu 53%.

Părinții susțin în mod special astfel de măsuri. În Marea Britanie, Italia și Spania, 79% dintre cei care au copii s-au declarat în favoarea unei interdicții.

Guvernele încep să răspundă acestei presiuni. În Franța, Adunarea Națională a aprobat o lege care restricționează accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani. Spania a propus creșterea vârstei minime pentru accesul la astfel de platforme la 16 ani.

Multe dintre propunerile discutate în Europa depind însă de sisteme eficiente de verificare a vârstei și pot întâmpina probleme juridice și practice. În cadrul regulilor europene, guvernele naționale nu pot obliga pur și simplu aplicații precum TikTok, Instagram sau Snapchat să blocheze peste noapte toți utilizatorii sub 16 ani.

Deși susținerea pentru interdicții este ridicată, dovezile că astfel de măsuri funcționează sunt încă limitate. Motivul este simplu: există prea puține studii pe termen lung care să arate clar ce efect au interdicțiile asupra sănătății și stării de bine a copiilor.