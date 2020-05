Bătrânul a intrat în magazin și a făcut un gest care ar putea să-l coste libertatea (VIDEO)

Ce a urmat este de-a dreptul tulburător. Bărbatul s-a apropiat de femeie și și-a sters nasul de bluza sa.

Pensionarul de 68 de ani a fost arestat de polițiștii din Holly, Michigan, la scurt timp după incident, și ar putea fi acuzat de vătămare corporală, potrivit ABC.

Rex Howard Gomoll has been charged with misdemeanor assault and battery.https://t.co/Q7vh0WD2QC