Chiriile au crescut fabulos la început de an universitar. Un student are nevoie de un salariu mediu net ca să trăiască în București

1 minut de citit Publicat la 18:56 30 Sep 2025 Modificat la 18:56 30 Sep 2025

În condițiile creșterii chiriilor și a prețurilor la alimente și transport, un student ar avea nevoie de circa un salariu mediu net pentru a putea trăi în Capitală. Imagine cu rol ilustrativ. Sursă: Getty Images

Prețurile chiriilor au explodat în orașele mari din România, odată cu debutul noului an universitar. Potrivit unei analize făcute de Storia și citată de Antena 3 CNN, chiria medie pentru o garsonieră în București a ajuns la 403 euro.

Pentru un apartament cu două camere, chiriașii trebuie să scoată din buzunar 600 de euro. Pentru unul de trei camere, media chiriei lunare în București este 831 de euro.

În paralel, a crescut și numărul locuințelor scoase la închiriat: creșterea este de 45% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Între orașele mari, Constanța a avut cea mai mare creștere procentuală anuală a chiriilor. În cazul unui apartament cu trei camere, chiriile s-au scumpit aici cu 16%.

Surprinzător, la Cluj-Napoca, oraș cunoscut, până recent, pentru chiriile aproape inaccesibile muritorilor de rând, garsonierele scoase în chirie s-au ieftinit cu circa 5%.

Având în vedere că această creștere speculativă a chiriilor a fost determinată de începerea anului universitar, Antena 3 CNN a calculat care este necesarul de trai pentru un student care pune bani la comun împreună cu alți doi colegi, pentru a sta într-un apartament cu trei camere situat în sectorul 2 al Capitalei, unde chiria este 900 de euro.

Peste 300 euro / lună, chiria plătită de un student î n chirie, la comun

Considerând costul chiriei împărțit la 3, rezultă aproximativ 300 de euro de persoană, adică undeva la 1.530 de lei pentru fiecare chiriaș.

Întreținerea acestui apartament ajunge la o sumă medie de 600 de lei, ceea ce adaugă încă 200 de lei de persoană.

În condițiile creșterilor de prețuri, mâncarea de care are nevoie un student pentru a face față traiului în Capitală și rigorilor facultății însumează cel puțin 1000 de lei lunar.

540 de euro / lună pentru ca un student să poată locui și m ânca în Capital ă

Cu doar aceste componente, suma necesară pentru ca un student din provincie să locuiască și să mănânce în București ajunge la 2.730 de lei lunar, echivalentul a aproximativ 540 de euro pe lună.

Evident, mai trebuie adăugați bani pentru transport, haine, taxe școlare și poate chiar pentru supremul lux: o ieșire cu prietenii în oraș.

Dacă luăm în calcul toate aceste aspecte, nu este exclus ca suma calculată inițial, de aproximativ 2.700 de lei, să se dubleze.

Asta înseamnă, practic, un salariu mediu net în România, la nivelul lunii august 2025, când acest indicator economic a fost 5.517 lei.