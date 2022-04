Constantin Sandu, veteran de război, a împlinit 100 de ani: "Peste tot m-a ajutat Dumnezeu"

Pe 18 aprilie România și-a mai sărbătorit un veteran de război. Constantin Sandu, din comuna Izvoru, judeţul Argeş a împlinit onorabila vârstă de 100 de ani.

În urmă cu 77 de ani, ziua de naștere îl găsea pe frontul de Vest, cu Detașamentul depozite aeronautice.

La împlinirea a 100 de ani, Constantin Sandu a fost sărbătorit de familie, reprezentanți ai Statului Major al Apărării, Direcției Calitatea Vieții Personalului a MApN și ai asociațiilor veteranilor de război.

"În curtea casei sale, Drapelul Național stă la loc de cinste, iar la piept și-a pus „Crucea comemorativă a celui de-Al Doilea Război Mondial”. Și-a întâmpinat oaspeții cu un zâmbet cald, mulțumind pentru respectul arătat.

Despre război nu povestește multe, pare să fi păstrat doar amintirile de bine: „Peste tot pe unde am fost am trecut cu bine. M-a ajutat Dumnezeu si nu am pățit nimic”.

La finalul conflagrației, după doi petrecuți pe câmpurile de luptă, s-a întors acasă, în comuna Izvoru, din județul Argeș, și s-a ocupat de agricultură. Are o familie numeroasă, 3 copii, 7 nepoți și 13 strănepoți. Spune, de multe ori, că vrea să ajungă la 105 ani.

Cei dragi, precum și toți cei prezenți i-au promis că îi vor fi alături și la următoarele aniversări. La mulți ani, venerabile veteran", scrie MApN pe pagina de socializare a instituției.